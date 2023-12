Al-Sisi streeft derde mandaat na als president Egypte

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi neemt het op tegen drie uitdagers bij de presidentsverkiezingen van 10 tot 12 december, die overschaduwd worden door de oorlog in de Gazastrook. Al-Sisi streeft een derde mandaat na die zijn heerschappij tot 2030 zou verlengen. Zijn overwinning lijkt vast te staan.

De president was de leider van het leger en leidde de afzetting van de islamistische president Mohamed Morsi in 2013. Sindsdien is hij aan de macht. Al-Sisi is de duidelijke favoriet voor de verkiezingen, ondanks de snel aftakelende economie en kritiek uit westerse partnerlanden en rechtengroepen over zijn mensenrechtenpalmares, meldt nieuwszender Al Jazeera. De gewezen veldmaarschalk Al-Sisi neemt het op tegen drie populaire kandidaten: Farid Zahran (Egyptische Sociaal-Democratische Partij), Abdel-Sanad Yamama (Wafd) en Hazem Omar (Republikeinse Volkspartij). Alle drie zijn bekende gezichten, maar zullen de positie van de huidige president vermoedelijk niet genoeg kunnen bedreigen. Al-Sisi kreeg in 2014 en 2018 meer dan 90 procent van de stemmen.

Economische crisis

De verkiezingen van 10 tot 12 december vinden plaats nu het land in het Midden-Oosten geplaagd wordt door een economische crisis. Egypte zoekt buitenlands geld nu de inflatie op een recordhoogte staat. Al-Sisi wil voortdoen met de ambitieuze hervorming van Egypte, die volgens hem vitaal is om aan de noden van de 105 miljoen inwoners tegemoet te komen en jaren van wanbeheer te overwinnen.

Onder zijn bewind zijn miljarden dollars uitgegeven aan grote projecten, zoals snelwegen en bruggen maar ook een administratieve hoofdstad en het verbreden van het Suez-kanaal. Critici stellen dat dit bijdroeg tot de huidige crisis. Met de stijgende levenskosten die weinigen gespaard laten, zou de economie het belangrijkste thema van de verkiezingen worden.

Hamas

Maar de oorlog tussen Israël en de extremistische Palestijnse organisatie Hamas lijkt dat te hebben veranderd. De centrale rol die Egypte speelt, plaatst het land op de voorgrond van de regionale diplomatie. De Egyptenaren drukten hun steun uit voor de Palestijnen van de Gazastrook. Al-Sisi roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en verwerpt elk plan waarbij Palestijnen naar Egyptisch grondgebied worden gestuurd. Hij krijgt daarbij veel lokale steun.

Twee meer kansrijke tegenstanders van Al-Sisi doen niet mee aan de verkiezingen. De belangrijkste oppositiekandidaat, Ahmed al-Tantawi, gooide de handdoek in de ring. Ondanks de ongeziene beweging die rond hem ontstaan is, kon hij slechts 14.000 handtekeningen verzamelen van de 25.000 handtekeningen die nodig zijn om zich officieel kandidaat te stellen. De Egyptenaren trekken van 10 tot 12 december naar de stembus. Op 18 december weten ze wie de verkiezingen gewonnen heeft. In het land leeft tweederde onder of net boven de armoedegrens.