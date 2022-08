Al Qaedaleider al-Zawahiri gedood bij Amerikaanse operatie in Afghanistan

De Amerikanen hebben afgelopen weekend in Afghanistan een ‘antiterreuroperatie tegen een belangrijk doelwit binnen Al Qaeda’ met succes afgerond. Dat laat een hoge bron binnen de Amerikaanse regering maandag weten. President Joe Biden spreekt zich om 1.30 uur (Belgische tijd) uit over de operatie, maar Amerikaanse media weten al dat het gaat om Ayman al-Zawahiri. Hij volgde in 2011 Osama bin-Laden op aan het hoofd van de terreurgroepering na diens dood.

Al-Zawahiri, net 71 geworden, zou omgebracht zijn bij een drone-aanval in hoofdstad Kaboel, uitgevoerd door de CIA, zo weten Amerikaanse media.

Het gaat om de eerste Amerikaanse aanval waar weet van is op Afghaans grondgebied sinds de taliban er in augustus vorig jaar de macht overnamen. Bij de aanval zouden geen burgerdoden gevallen zijn.

Nadat Amerikaanse commando’s in 2011 in Pakistan bin-Laden ombrachten, kwam al-Zawahiri aan het hoofd van Al Qaeda.

Al-Zawahiri stond bekend om zijn vele provocerende video- en audioboodschappen, waarin hij aanhangers opriep de strijd tegen Amerika verder te zetten. De laatste tijd dook hij minder op in propaganda – een VN-rapport uit juni vorig jaar situeerde de man in de grensregio tussen Afghanistan en Pakistan, en suggereerde dat hij kampte met een zwakke gezondheid.

De Egyptenaar wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen op 9/11 die in de Verenigde Staten zowat 3.000 mensenlevens eisten. Washington had 25 miljoen dollar veil voor informatie die tot de arrestatie of veroordeling van al-Zawahiri zou kunnen leiden.

Een talibanwoordvoerder bevestigde dat er een aanval was en veroordeelde die streng. Hij had het over een schending van ‘internationale principes’, maar zei niets over het doelwit.

Ook vanuit Washington is er nog geen officiële bevestiging van de dood van al-Zawahiri, maar president Biden zal buiten het Witte Huis een toespraak houden – dit weekend raakte bekend dat de 79-jarige Biden opnieuw het coronavirus heeft opgelopen.