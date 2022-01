In Pakistan zijn een jaar lang geen nieuwe gevallen van polio vastgesteld. Dat melden functionarissen vrijdag. Het land hoopt de levensbedreigende ziekte volledig te kunnen uitroeien.

Het laatste geval van polio werd op 28 januari 2021 vastgesteld bij een kind, aldus gezondheidschef Faisal Sultan. Het is een belangrijke mijlpaal voor het land, waar in 2020 nog 84 gevallen werden geregistreerd en een jaar eerder 147. Als Pakistan minstens 36 maanden geen nieuwe gevallen vaststelt, wordt het officieel poliovrij verklaard.

Pakistan en Afghanistan zijn de enige landen waar de ziekte nog voorkomt. Pakistan is in 1994 begonnen met een programma voor de uitroeiing van polio. Vaccinatiecampagnes in het land worden vaak gehinderd door gewelddadige extremisten. Ook religieuze conservatieven in het land verzetten zich tegen de vaccinatiecampagne. Ze geloven dat het vaccin bedoeld is om moslimkinderen steriel te maken.

