De Londense politie heeft al meer dan 50 boetes uitgedeeld naar aanleiding van de feestjes in en rond de ambtswoning van de Britse eerste minister Boris Johnson toen in het Verenigd Koninkrijk lockdownmaatregelen van kracht waren wegens het coronavirus. Dat maakt de Metropolitan Police dinsdag bekend.

De namen van de betrokkenen worden niet bekendgemaakt. Het is dus niet duidelijk of Boris Johnson zelf ook een boete kreeg. Hij was minstens op enkele van de feestjes aanwezig met zijn echtgenote. Downing Street zelf zegt dat het de Britten ervan op de hoogte zal brengen als de premier een boete krijgt.

In de meeste gevallen gaat het om een boete van 50 Britse pond, ongeveer 60 euro.

De Londense politie doet er naar eigen zeggen alles aan om het onderzoek snel af te ronden. Er kunnen de komende dagen en weken nog boetes volgen, heet het in een verklaring.

De Metropolitan Police onderzoekt in totaal twaalf feestjes die in 2020 en 2021 zouden hebben plaatsgevonden in en rond de ambtswoning van de premier.

Meer dan honderd medewerkers van Downing Street moesten een vragenlijst invullen, net als Johnson zelf en zijn echtgenote Carrie Symonds.

De affaire, "Partygate" gedoopt in het Verenigd Koninkrijk, heeft Johnson onder zware politieke druk gezet. Oppositiepartij Labour riep op tot zijn ontslag, maar ook binnen de eigen Conservatieve partij zat het ongenoegen diep.

Sinds de oorlog in Oekraïne zit Johnson echter weer steviger in het zadel. De flamboyante Britse premier profileert zich als een sterke bondgenoot van Oekraïne.

Afgelopen weekend reisde hij nog naar de hoofdstad Kiev, waar hij samen met de Oekraïense president Volodimir Zelenski een wandeling maakte en Oekraïners een hart onder de riem stak.

Boris Johnson en president Zelensky komen tijdens hun wandeling aan bij het monument voor de gesneuvelden bij de protesten op de Maidan. Foto werd door Oekraïense persdiensten doorgespeeld aan Reuters © Reuters

