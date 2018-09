Al meer dan 200 doden geteld na scheepsongeval in Tanzania

Het aantal doden is gestegen omdat meer lichamen werden geborgen bij de reddingsoperaties, die nog steeds bezig zijn. Volgens Kamwelwe zijn er aanwijzingen dat er zich nog meer lichamen bevinden in het gezonken vaartuig. Twee dagen na het ongeval werd volgens Kamwelwe nog één persoon levend teruggevonden, maar die is in kritieke toestand. Het gaat om Alphonce Charahani, een scheepsingenieur.

Bijna 100 mensen konden ontkomen toen het schip donderdagnamiddag kapseisde. Dat gebeurde vermoedelijk omdat het te zwaar geladen was. Naar schatting waren er meer dan 300 mensen aan boord. "Samen met het aantal lichamen die we geborgen hebben kunnen we afleiden dat de ferry meer dan zijn bedoelde capaciteit van 101 mensen aan boord had", zei John Kijazi, de hoofdsecretaris van de Tanzaniaanse regering. President John Magufuli kondigde drie dagen van nationale rouw aan, en wil de arrestatie van de verantwoordelijken.