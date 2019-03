Al meer dan 1000 gevallen van ebola in Democratische Republiek Congo

Het aantal gevallen van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is boven de 1.000 gestegen, zegt de Congolese minister van Volksgezondheid.

'Achter dit getal zitten honderden Congolese gezinnen die getroffen zijn door het virus, en honderden weeskinderen', verklaarde minister Oly Ilunga Kalenga in een persbericht. Kalenga omschrijft de ebola-uitbraak als een 'tragische gebeurtenis voor de mens en de maatschappij.'

In totaal zijn 629 mensen gestorven sinds de uitbraak in Oost-Congo, die begon kort nadat de overheid in juni 2018 het einde aankondigde van een andere uitbraak van het virus in het westen van het land.

Het ministerie van Volksgezondheid verklaart dat 320 patiënten genezen zijn, waardoor de overlevingskans binnen de behandelcentra boven 60 percent ligt. Meer dan 91.000 burgers zijn ingeënt tegen ebola sinds augustus 2018.

Overheidsinstanties en hulpverleners worstelen om hun werk te doen in Oost-Congo, waar verschillende milities actief zijn die vechten voor de natuurlijke rijkdommen in het land. Ebola is een uiterst besmettelijke ziekte die koorts veroorzaakt en in vele gevallen leidt tot interne bloedingen en de dood.