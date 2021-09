Dat blijkt uit officiële cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken die het Britse nieuwsagentschap PA verzamelde.

Er hebben dit jaar al meer dan 16.400 migranten in kleine boten de oversteek van het Kanaal richting Groot-Brittannië gemaakt. Dat zijn er nu al bijna dubbel zoveel als in heel 2020, toen er over het volledige jaar een recordaantal van ruim 8.400 migranten werd geteld die in de gevaarlijke oversteek slaagden.

Het agentschap stelde tijdens het weekend nog oversteken vast. Zo kwam zondag een boot van de Britse kustwacht vol met mensen aan in Dover, net als een reddingsboot met 40 à 50 personen in, onder wie gezinnen en jonge kinderen. Zondagvoormiddag zouden zo circa 150 mensen aangekomen zijn, allemaal met blauwe mondmaskers en oranje reddingsvesten. Er kwam ook een groep migranten in een kleine boot aan op het strand van St Margaret's Bay, niet ver van Dover.

Er hebben dit jaar al meer dan 16.400 migranten in kleine boten de oversteek van het Kanaal richting Groot-Brittannië gemaakt. Dat zijn er nu al bijna dubbel zoveel als in heel 2020, toen er over het volledige jaar een recordaantal van ruim 8.400 migranten werd geteld die in de gevaarlijke oversteek slaagden. Het agentschap stelde tijdens het weekend nog oversteken vast. Zo kwam zondag een boot van de Britse kustwacht vol met mensen aan in Dover, net als een reddingsboot met 40 à 50 personen in, onder wie gezinnen en jonge kinderen. Zondagvoormiddag zouden zo circa 150 mensen aangekomen zijn, allemaal met blauwe mondmaskers en oranje reddingsvesten. Er kwam ook een groep migranten in een kleine boot aan op het strand van St Margaret's Bay, niet ver van Dover.