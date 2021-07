Bij de protesten in Zuid-Afrika van de afgelopen dagen zijn in totaal al 72 doden gevallen. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Meer dan 1.200 mensen werden al gearresteerd.

De aanleiding van de protesten die vrijdag begonnen was de opsluiting, een dag eerder, van de Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma. Hij was veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Tijdens het weekend verspreidden de protesten zich van Zuma's thuisprovincie KwaZulu-Natal naar Johannesburg, de economische hoofdstad van het land.

In totaal zijn er nu al 72 doden gevallen bij de protesten, eerder op de dag was er nog sprake van 45 overlijdens. 'Het totale aantal arrestaties staat voorlopig op 1.234, terwijl het aantal doden is opgelopen tot 72', aldus de politie in een verklaring.

De politie en de regering dringen er bij de inwoners intussen op aan om het recht niet in eigen handen te nemen. Desondanks gaan de gewelddadige protesten en plunderingen vooralsnog gewoon door.

