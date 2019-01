Al 66 doden bij ontploffing van brandstofleiding in Mexico

Op het moment van de ontploffing waren er enkele honderden personen in de buurt van de pijplijn, berichten lokale media. Aan de leiding was een lek ontstaan. Inwoners van de stad waren de leiding genaderd om de brandstof in emmers of jerrycans mee te nemen. Onduidelijk is nog wat de precieze oorzaak is van de explosie. Op videobeelden was te zien hoe er na de explosie paniek ontstond. Mensen liepen luid roepend weg van de leiding.

Aan de pijpleiding sloegen vlammen de hoogte in. De hulpdiensten zetten het gebied af. Volgens tv-zender Milenio was vrijdagnamiddag een lek aan de leiding gemeld. Volgens het Mexicaanse staatsbedrijf Pemex (Petróleos Mexicanos) was geprobeerd de pijplijn af te tappen. De Mexicaanse regering voerde onlangs de strijd tegen brandstofdiefstallen op - volgens Pemex werd vorig jaar om de 30 minuten geprobeerd om ergens illegaal een lijn af te tappen.

Gouverneur Fayad riep op Twitter de bevolking al op geen brandstof meer te stelen. Op Twitter waarschuwde hij dat het levensgevaarlijk is. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador riep de regering op om de bewoners van de getroffen regio te ondersteunen.