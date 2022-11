Al 141 doden in Filipijnen na doortocht tropische storm

Op de Filipijnen is de dodentol na de doortocht van de tropische storm Nalgae vorige week verder opgelopen. Intussen zijn 141 doden geteld na de overstromingen en aardverschuivingen.

Het hevige stormweer veroorzaakte eind vorige week vooral in het zuiden van de eilandstaat overstromingen en aardverschuivingen. De meeste doden vielen in de zuidelijke provincie Maguindanao. In totaal zijn meer dan 3,1 miljoen mensen getroffen door de tropische storm Nalgae. Bijna 900.000 zijn ontheemd door de overstromingen en aardverschuivingen.

De Filipijnse president Ferdinand Marcos jr heeft intussen maatregelen genomen om het herstel te versnellen in de meer dan 20 door de storm getroffen provincies. De Filipijnse eilandengroep krijgt jaarlijks te maken met gemiddeld 20 tropische cyclonen.