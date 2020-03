In de Verenigde Staten hebben het Witte Huis en zowel Democraten als Republikeinen in de Senaat een akkoord bereikt over een stimuluspakket van bijna 2 biljoen dollar. Dat moet de Amerikaanse economie wapenen om de coronacrisis te doorstaan.

Het pakket bevat onder meer belastingvoordelen, hulp aan ziekenhuizen, bedrijven, staten en steden, kredieten voor kmo's, het verbeteren van de werkloosheidsuitkeringen en nog heel wat andere maatregelen. Het akkoord werd bereikt na een marathonvergadering tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuch Schumer, en de Republikeinse minister van Financiën Steven Mnuchin. Volgens de leider van de Republikeinen in het hogerhuis, Mitch McConnell, gaat het om een 'historisch steunplan tegen deze epidemie'.

De Senaat zal woensdag al stemmen over het voorstel. Vervolgens moet ook nog het Huis Van Afgevaardigden het licht op groen zetten, waarna president Donald Trump uiteindelijk zijn goedkeuring nog moet geven. De voorzitter van het Huis, de Democrate Nancy Pelosi, zei dinsdag nog dat de tekst snel door het Huis zou kunnen passeren, zolang hij geen 'gifpillen' bevat. Eerder kwam het al twee keer tot een stemming over een stimuluspakket in de Senaat. De Democraten weigerden het Republikeinse voorstel goed te keuren, onder meer omdat ze vonden dat de plannen te veel focussen op bedrijven, en te weinig hulp bieden aan medisch personeel en ziekenhuizen.

