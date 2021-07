Senatoren van beide partijen en de regering van de Verenigde Staten zijn het eens geworden over een infrastructuurpakket van 550 miljard dollar (466 miljard euro), meldt het Witte Huis. Het principeakkoord werd voorafgegaan door weken van zware onderhandelingen.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten het definitieve pakket nog goedkeuren. In de Senaat, waar de Democraten van president Joe Biden afhankelijk zijn van de steun van enkele Republikeinen, zou de eerste procedurele stemming woensdag (plaatselijke tijd) kunnen plaatsvinden.

Het pakket omvat 'nieuwe federale investeringen in de infrastructuur van Amerika' en zal miljoenen banen creëren, aldus het Witte Huis. Het is 'de meest significante langetermijninvestering in onze infrastructuur en ons concurrentievermogen in bijna een eeuw', zei president Joe Biden in een verklaring.

Over een periode van vijf jaar zal ongeveer 110 miljard dollar worden besteed aan de aanleg of het opknappen van wegen en bruggen. Bijna 40 miljard dollar gaat naar de uitbreiding van het openbaar vervoer, nog eens 66 miljard dollar naar de spoorwegmaatschappij Amtrak. Daarnaast worden ook middelen uitgetrokken voor extra oplaadstations voor elektrische auto's en voor de promotie van elektrische bussen. In totaal wordt 42 miljard dollar uitgetrokken voor havens en luchthavens.

Ook de uitbreiding van snelle internetverbindingen en de verbetering van de watervoorziening, inclusief de vervanging van alle loden leidingen, moeten met het pakket worden gefinancierd. Er zal ook ruim 70 miljard dollar naar de modernisering van de elektriciteitsinfrastructuur gaan.

De concrete financiering en de duur van het pakket klonken in de aankondiging van het Witte Huis nog enigszins vaag. De maatregelen zouden worden gefinancierd door ongebruikte middelen van het laatste stimuleringspakket te herschikken, door ondernemingen gerichte heffingen op te leggen en door belastingontduiking harder aan te pakken, klinkt het.

