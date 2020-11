Tijdens de gesprekken over het beëindigen van de burgeroorlog in Libië hebben de deelnemers een akkoord kunnen bereiken over verkiezingen binnen 18 maanden.

De VN-vertegenwoordiger voor Libië, Stephanie Williams, sprak woensdagavond van een 'belangrijke doorbraak'. De parlements- en presidentsverkiezingen zouden vrij en eerlijk moeten zijn, zei Williams. De politieke besprekingen onder VN-bemiddeling waren in het begin van de week begonnen in Tunesië. In totaal willen 75 deelnemers de weg effenen voor een einde aan bijna tien jaar burgeroorlog. Ze willen ook praten over de vorming van een eenheidsregering. De internationaal erkende regering in de hoofdstad Tripoli concurreert in het verscheurde Noord-Afrikaanse land voor de macht met een andere regering in het oosten van Libië.