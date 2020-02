Annegret Kramp-Karrenbauer trad toe tot de CDU in 1981, toen ze nog studente was. Bij twee verkiezingen bleek ze het zo goed te doen in haar deelstaat Saarland dat het haar in 2018 in de voorzittersstoel van de christendemocratische CDU bracht. Ze moest het oubollige imago van haar partij die in 1917 was afgestraft bij verkiezingen weer oppoetsen. Daarin is ze niet geslaagd, en dat is de reden waarom ze terugtreedt als de nieuwe bondskanselierkandidaat van de CDU.

AKK stuurde de conservatieve CDU de jongste twaalf maanden meer naar rechts om zo de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland Germany (AfD) de wind uit de zeilen te halen. En net de rol van die partij in de recente strubbelingen in Thüringen heeft haar de das omgedaan. Ze kwam onder vuur te liggen toen haar partijgenoten samen met AfD de liberale kandidaat Thomas Kemmerich tot minister-president van de deelstaat Thüringen verkozen. Volgens haar tegenstanders toonde Kramp-Karrenbauer niet bepaald een sterk leiderschap in deze kwestie. Kemmerich trad af, nadat duidelijk werd dat er een rode lijn was overschreden in het politieke landschap van de deelstaat. De rode lijn die wil dat er niet wordt samengewerkt met AfD.

Kramp-Karrenbauer reageerde meteen door nieuwe verkiezingen te eisen, maar daarin werd ze dan weer niet gevolgd door de CDU van de deelstaat Thüringen. Ze veranderde dan het geweer van schouder door een kandidaat van de Groenen of de sociaaldemocratische SPD naar voor te schuiven als compromis, dit in een poging om kandidaat Bodo Ramelow van het uiterst-linkse Die Linke van de troon te houden. Ook dat was niet aanvaardbaar. Kortom, AKK stapelde de ene blunder op de andere.

AKK kwam ook onder vuur te liggen nadat ze in de carnavalsperiode van vorig jaar een misplaatste grap maakte over mensen die van sekse gewisseld hadden en niet meer wisten welk toilet ze moesten gebruiken . Ook haar oproep om sociale media strikter aan banden te leggen kwam haar duur te staan omdat men er een aanval op de vrije meningsuiting in zag. Ze was tot die vraag gekomen nadat een jongeman een video op internet had gezet waarin de vloer werd aangeveegd met de CDU.

In oktober vorig jaar poogde AKK haar blazoen op te poetsen met het voorstel om een veiligheidszone in te richten in Syrië. Maar al gauw stond de Duitse regering op stelten, want coalitiepartner SPD zei dat ze niet eens waren geraadpleegd over dit voorstel.

Kramp-Karrenbauer is ook een voorstander van het traditionele katholieke gezin en is daarom gekant tegen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Ze pleitte ook voor de terugkeer van de legerdienst en deed voorstellen om de leeftijd van jonge vluchtelingen te bepalen met een leeftijdstest. Voorts had ze kritiek op de dubbele nationaliteit, allemaal standpunten die vooruitstrevende christendemocraten haar kwalijk nemen.

AKK zegt dat ze wel nog aan het hoofd van de partij wil blijven tot er een nieuwe kanselierskandidaat wordt gekozen in haar partij. Ze wil ook nog aanblijven als minister en Defensie, zo liet ze maandag in Berlijn verstaan.

