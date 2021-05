Voormalig Iraans president Mahmoud Ahmadinejad stelt zich opnieuw kandidaat. Hij heeft zich woensdag op het ministerie van Binnenlandse Zaken officieel laten registreren voor de eerste ronde van de verkiezingen op 18 juni.

Kandidaten mogen in Iran alleen op het stembiljet staan als ze zijn goedgekeurd door kiesraden. De 64-jarige Ahmadinejad, die van 2005 tot 2013 president was, mocht bij de laatste verkiezingen, in 2017, niet op de lijst staan. De Iraanse media geloven dat de kans dat de Raad der Hoeders van de Grondwet van Iran, de hoogste instantie die gecontroleerd wordt door conservatieve geestelijken, de kandidatuur goedkeuren, zo goed als nihil is.

Ahmadinejad was tijdens zijn ambtstermijn populair bij hardliners, conservatieven en de geestelijke leiders, hoewel er tegen het einde van zijn ambtstermijn vragen opdoken over zijn beleid, vooral toen zijn focus op de uitbreiding van de nucleaire capaciteiten van het land internationale sancties uitlokte.

Die sancties dreven het land in een economische crisis. Zijn politieke stijl - met geregeld dreigementen aan het adres van Israël en Holocaustontkenning - marginaliseerde Iran ook op het internationale toneel. Tegen het einde van zijn ambtstermijn hadden zelfs enkele van zijn conservatieve bondgenoten hem in de steek gelaten. Sinds zijn vertrek is hij in het nieuws gekomen met veelvuldige kritiek op de zittende regering en het rechtssysteem, en op Twitter vanwege zijn enthousiasme voor sport, vooral American football en basketbal.

