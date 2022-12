Argentinië: vicepresident Kirchner veroordeeld tot 6 jaar cel wegens corruptie

De Argentijnse vicepresident Cristina Kirchner is dinsdag veroordeeld tot zes jaar cel. De 69-jarige Kirchner werd schuldig bevonden aan de verduistering van publieke middelen.

Kirchner mag volgens het vonnis de rest van haar leven ook geen publieke functies meer bekleden.

Kirchner kan wel nog beroep aantekenen tegen het vonnis, dus kan het nog jaren duren voor er een definitieve uitspraak is. Bovendien geniet ze als vicepresidente en Senaatsvoorzitster parlementaire immuniteit.

Kirchner werd schuldig bevonden aan de frauduleuze toekenning van openbare aanbestedingen in haar politieke thuisbasis in de provincie Santa Cruz in het zuiden van het land. Als leidster van een criminele vereniging zou ze de staat voor ongeveer een miljard Amerikaanse dollar hebben benadeeld.

De aantijgingen dateren van de periode dat ze president was. Kirchner was staatshoofd van Argentinië van 2007 tot 2015. De openbare aanklager had twaalf jaar cel geëist tegen Kirchner. Die heeft de beschuldigingen steeds ontkend. Ze maakte gewag van een ‘politiek’ proces.