De agent die Jacob Blake zeven keer in de rug schoot in Kenosha, Wisconsin, zal niet aangeklaagd worden. Dat heeft de plaatselijke procureur beslist. De noodtoestand is afgekondigd omdat de autoriteiten rellen vrezen.

De feiten dateren van 23 augustus 2020. De politie was opgeroepen om tussen te komen in een privéconflict. Jacob Blake, 29, probeerde aan de politie te ontsnappen door in zijn auto te glippen. Ook zijn drie jonge kinderen zaten in de auto.

Zonder dat hij iemand bedreigde, opende politieagent Rusten S. het vuur en schoot Blake zeven keer in de rug. Blake overleefde maar raakte gedeeltelijk verlamd. Blake is zwart, de agent wit.

Een advocaat voor Blake noemt de beslissing om de agent niet te vervolgen 'immens ontgoochelend'. 'Deze beslissing schiet niet alleen schromelijk tekort voor Jacob en zijn familie maar voor de gemeenschap die gerechtigheid eiste'.

Volgens de procureur beweert de agent dat hij uit wettelijke zelfverdediging had geschoten, omdat hij vreesde dat Blake hem met een mes zou aanvallen. Een veroordeling zou onder die omstandigheden onwaarschijnlijk zijn, aldus de procureur.

Ook de andere agenten die betrokken waren bij de schietpartij, worden niet vervolgd.

Manifestanten neergeschoten

Na de schietpartij braken in Kenosha rellen uit. Bij die protesten had de 17-jarige Kyle Rittenhouse twee demonstranten doodgeschoten, en een derde verwond. Rittenhouse is intussen aangeklaagd voor moord, maar zijn advocaat zei dinsdag dat hij onschuldig zal pleiten.

De feiten in Kenosha deden zich voor op een moment dat de sfeer in de VS al erg gespannen was. Drie maanden eerder was in Minneapolis (Minnesota) de zwarte man George Floyd om het leven gekomen bij een tussenkomst van de politie, nadat een agent minutenlang op zijn nek had gezeten. De dood van Floyd leidde tot aanhoudende protesten in het hele land tegen politiegeweld en racisme.

In aanloop naar de beslissing in Kenosha had het stadsbestuur maandag al beslist een acht dagen durende noodtoestand uit te roepen. Gouverneur Tony Evers heeft onder meer de toestemming gegeven om 500 leden van de Nationale Garde in te zetten. Zij moeten de lokale ordediensten ondersteunen, het recht op veilig protest waarborgen en de infrastructuur beschermen, aldus de gouverneur.

