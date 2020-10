De voormalige agent die beschuldigd wordt van de moord op George Floyd, Derek Chauvin, is vrijgelaten uit voorhechtenis na het betalen van een borgsom van één miljoen dollar.

Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan, stierf op 25 mei in Minneapolis, nadat Chauvin zijn knie bijna negen minuten lang op zijn nek had gedrukt. Zijn dood leidde de voorbije maanden in de Verenigde Staten maar ook elders tot een historische golf van manifestaties en protesten tegen politiegeweld en racisme.

Derk Chauvin © Getty Images

De 44-jarige Chauvin zat sinds 31 mei in voorlopige hechtenis. Hij wordt vervolgd voor moord. Ook drie voormalige collega's van Chauvin die aanwezig waren op het moment van de feiten, staan terecht voor medeplichtigheid aan doodslag. Zij werden in afwachting van hun proces eerder al vrijgelaten onder voorwaarden.

