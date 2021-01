Maandag kan de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump van start gaan. Dat heeft het Democratische Congreslid Ted Lieu aangekondigd.

De Democraten willen in de eerste plaats dat Trump zelf ontslag neemt, of dat vicepresident Mike Pence het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet inroept om de president af te zetten. Als dat niet gebeurt, zullen een aantal Democratische volksvertegenwoordigers maandag de nodige teksten indienen om een stemming mogelijk te maken, zei Ted Lieu aan nieuwszender CNN. Volgens het parlementslid, tevens lid van de Commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden, heeft het voorstel al steun van 180 Democraten. Hij verwacht dat er ook Republikeinen voor de afzetting zullen stemmen.

Zoals bekend kan de afzettingsprocedure (impeachment) door een gewone meerderheid in het Huis van Afgevaardigden naar de Senaat verwezen worden. Een president wordt afgezet als tweederde van de aanwezige senatoren voor impeachment stemmen. Dat betekent bij een volle aanwezigheid dat 67 senatoren, en minstens 17 Republikeinen, zich achter de afzetting moeten scharen. In principe komt de Senaat pas op 19 januari terug bijeen, één dag voor de nieuwe president Joe Biden wordt beëdigd. Impeachment kan ook nog nadat een president het ambt verlaten heeft.

Pence wikt

Nog volgens CNN heeft vicepresident Mike Pence, wiens ophanging als 'verrader' door bestormers van het Capitool in het vooruitzicht werd gesteld, de optie van het 25ste amendement niet helemaal van tafel genomen. Hij houdt die optie achter de hand als middel om Trump onder controle te houden, desnoods onder druk te zetten. Maar er zijn technische vragen over die optie, zoals: als de regering onder leiding van de vicepresident over afzetting moeten beslissen, kunnen de vele dienstdoende, maar niet officieel benoemde kabinetsleden dan meestemmen of gaat het alleen om de officiële ministers? Nog altijd volgens CNN blijft het onwaarschijnlijk dat Pence het 25ste amendement inroept.

