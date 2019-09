Afzettingsonderzoek tegen Trump: klacht van klokkenluider wordt vrijgegeven

De klacht van de klokkenluider uit de Amerikaanse inlichtingendiensten tegen president Donald Trump is niet langer geheim. De klacht ligt aan de oorsprong van de impeachmentprocedure die de Democraten tegen Trump zijn gestart, nadat details bekendraakten over het telefoongesprek dat Trump had met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky.

Donald Trump

Nieuwszender CNN meldt op basis van drie anonieme bronnen dat de geheimhouding van het document is opgeheven, en dat de klacht donderdag al zou kunnen worden gepubliceerd. De Republikein Chris Stewart tweette donderdagavond (plaatselijke tijd) ook al dat de geheimhouding is opgegeven. 'Ik moedig jullie allen aan het te lezen', voegt Stewart eraan toe. Stewart zit in het Huis van Afgevaardigden in de commissie over de inlichtingendiensten. Transcript Woensdag werd al een onnauwkeurig transcript vrijgegeven van het telefoongesprek dat Trump en Zelensky in juli hadden, kort na de verkiezing van Zelensky. Voor de Democraten toont het gesprek zwart op wit aan dat Trump de hulp van een buitenlandse regering inriep om zijn politieke rivaal Joe Biden te beschadigen. Biden is een van de favorieten om het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen voor de Democraten op te nemen tegen Trump. Lees een analyse Trumps omstreden telefoongesprek: wat u moet weten Na de vrijgave van het transcript vroegen de Democraten dat ook de klacht publiek gemaakt zou worden. Leden die in de inlichtingendienstencommissie van de Senaat zetelen en de klacht konden inkijken, noemen de inhoud 'onrustwekkend'. De klacht zou behalve de inhoud van het gesprek nog meer belastende elementen bevatten. Democraten die het document zagen, zeggen aan CNN dat het hen sterkt in de overtuiging een onderzoek op te starten.