De tijd dringt. De Democraten en sommige Republikeinen vinden dat onder meer de opruiende rol van president Trump bij de bestorming van het Capitool zwaar bestraft moet worden. Maar als men dat wil doen voor hij aftreedt, zijn er maar negen dagen meer over.Het plan van Nancy Pelosi, speaker van het Huis van Afgevaardigden, bestaat erin om vandaag een resolutie te laten stemmen waarin het Huis vicepresident Mike Pence oproept om de president af te zetten via het 25ste amendement. Dat amendement stelt de vicepresident en het kabinet in staat om een president af te zetten die zijn taak niet uitoefent.De verhouding tussen Pence en Trump is nooit slechter geweest. Pence, vier jaar lang de trouwste van de Trumpgetrouwen, weigerde woensdag de certificatie van de verkiezingen van Joe Biden en Kamala Harris tegen te houden. De bezetters van het Capitool skandeerden kort daarna, terwijl de vicepresident in een bunker schuilde, 'Hang Mike Pence op'. Sinds woensdag hebben Trump en Pence, volgens medewerkers van de vicepresident, geen woord meer gewisseld. Maar waarnemers achten het toch bijzonder onwaarschijnlijk dat Pence zijn baas de deur zal wijzen. Er zou ook geen meerderheid voor zijn in het kabinet - potentiële voorstanders hebben ontslag genomen.'We roepen de vicepresident op om binnen 24 uur te reageren', aldus Pelosi in een brief aan Democratische parlementsleden.Als er na 24 uur geen positief antwoord komt van Pence, wil Pelosi een of meerdere artikelen van beschuldiging ter afzetting van de president aan het Huis voorleggen. 'In de bescherming van onze Grondwet en onze democratie zullen we met urgentie handelen, want deze president vormt een acute bedreiging voor beide', schrijft ze. Ze koppelt echter geen tijdsschema aan de urgentie. Eerder is gezegd dat over de artikelen/het artikel op woensdag gestemd kan worden. gezegdHet artikel (of die artikelen) kan (kunnen) met een eenvoudige meerderheid goedgekeurd worden. De goedgekeurde artikelen van beschuldiging worden vervolgens doorgestuurd naar de Senaat.Donald Trump zou hiermee de eerste president worden tegen wie tot tweemaal toe een afzettingsprocedure (impeachment) wordt gelanceerd. De eerste procedure was er in 2019.In de Senaat beginnen de grote problemen. In 2019 was er maar één Republikein die de afzetting ondersteunde, Mitt Romney. Ook nu is het onwaarschijnlijk dat tweederde van de senatoren de afzetting zal ondersteunen. Bovendien komt de Senaat pas op 19 januari opnieuw bijeen - een dag voor de eedaflegging van Joe Biden. Dat laat onvoldoende tijd voor een debat over de afzetting. De Senaat kan eventueel vervroegd samengeroepen worden, maar of de Republikeinen van Mitch McConnell daar zin in hebben valt te betwijfelen. En dus lijkt de enige realistische optie om de afzetting van de president te bespreken terwijl hij al vervangen is.Mede daarom is aantredend president Joe Biden geen voorstander van de afzettingsprocedure. In de eerste weken van zijn ambtstermijn is er handenvol werk. Kabinetsleden moeten door het parlement geconfirmeerd worden, de grote voorstellen worden voorgelegd, Biden wil extra coronamaatregelen. Een afzettingsproces loopt in de weg. van dat vele werkCongreslid James E. Clyburn stelde zondag op CNN voor om de Senaatsbespreking van de impeachment 100 dagen uit te stellen, zodat de Senaat in een kalmere periode de afzetting kan bespreken.Maar het is niet duidelijk of het technisch mogelijk is om een president af te zetten die niet langer in functie is. Het proces wordt daardoor ook minder relevant, minder urgent.De slappere optie is 'censure', een soort vermaning, een blaam. Dat is te slap voor de Democraten, maar kan wel sneller en makkelijker gebeuren. Censure kan met een gewone meerderheid door de Senaat geraken. Het gevolg van afzetting is dat de president niet langer aan verkiezingen kan deelnemen, dat hij zijn pensioen en zijn overheidsbescherming verliest.In haar brief aan parlementsleden verwijst Pelosi ook naar mogelijke sancties tegen parlementsleden die zich tijdens de bestorming, of ervoor, misdragen hebben. De afzetting van een parlementslid vereist een tweedederde meerderheid in Huis van Afgevaardigden en Senaat.