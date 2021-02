De impeachment-managers van het Huis van Afgevaardigden, alias de Democratische aanklagers in de impeachmentprocedure tegen Donald Trump, willen dat de voormalige Republikeinse president komt getuigen in het kader van zijn proces, zo heeft nieuwszender CNN donderdag gemeld.

Trump is door het Huis in staat van beschuldiging gesteld voor "aanzetten tot opstand". Zijn proces in de Senaat begint volgende week dinsdag.

Als leidende aanklager heeft Jamie Raskin donderdag een brief naar de advocaat van de ex-president gestuurd, met de vraag dat de miljardair onder ede komt getuigen, voor of tijdens zijn proces. Hij kan dat al maandag 8 februari, dus de dag voor het proces begint. Het getuigenis, inclusief kruisverhoor, moet er uiterlijk volgende week donderdag komen.

De Democraten in het parlement stellen dat Trump in een toespraak zijn aanhangers heeft opgehitst om in opstand te komen. Raskin schrijft dat er overweldigend bewijs is dat Trump ongrondwettelijk heeft gehandeld. De oud-president heeft dat via zijna advocaten in een verweer tegengesproken, maar volgens Raskin heeft hij daarbij allerlei feitelijke beweringen terzijde geschoven.

Volgens CNN is het niet meteen duidelijk wat het antwoord van Trump zou zijn en of hij al dan niet zou overwegen te komen getuigen. Hij moet tegen vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) antwoorden, wist het ABC News.

De brief dreigt niet met een dagvaarding, zo het vroegere staatshoofd niet vrijwillig opdaagt. Maar Raskin beklemtoont dat de aanklagers een eventuele weigering tegen Trump zullen gebruiken. Als Trump weigert, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de beoordeling van zijn daden, of het gebrek daaraan, rond de bestorming van het parlement in Washington op 6 januari, aldus de hoofdaanklager.

Voor Trump kan een getuigenis onder eed riskant zijn, want de Democraten zouden hem omtrent vele thema's het vuur aan de schenen kunnen leggen. Indien hij opdaagt en aanwijsbaar liegt, hangt hem strafrechtelijke vervolging boven het hoofd.

De Senaat kan hem weliswaar niet meer afzetten, maar hem voor eeuwig toegang tot het openbaar ambt ontzeggen. Wat betekent dat hij zich geen kandidaat kan stellen in de volgende slag om het Witte Huis. Dit laatste speelt de Democraten danig in de kaart.

Maar dat het tot een veroordeling komt is twijfelachtig. Beide partijen hebben vijftig zetels en er zouden al zevetien Republikeinen met de Democraten moeten meestemme,.

Trump is de eerste president die twee keer een impeachment oploopt, en dan nog tijdens één en dezelfde ambtstermijn. Zijn eerste proces draaide vorig jaar rond "machtsmisbruik" en "obstructie van het Congres". Het liep vrijwel moeiteloos op vrijspraak uit.

