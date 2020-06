Na bijna 20 jaar zet het moederbedrijf van de bekende Segway op 15 juli de productie stop. De zelfbalancerende tweewieler werd destijds fel gehypet, maar sloeg nooit aan bij het grote publiek. Te veel spraakmakende incidenten zijn daar niet vreemd aan.

De Segway Personal Transporter, een uitvinding van de Amerikaanse ingenieur Dean Kamen, werd in 2001 op de markt gebracht en aangekondigd als een revolutie voor de manier waarop mensen zich zouden verplaatsen.

Toch werd het gadget enkel echt populair bij stadstours en sommige politiekorpsen, maar sloeg het nooit aan bij het grote publiek.

De Segway heeft steeds moeite gehad om winstgevend te zijn en het bedrijf werd in 2015 nog gekocht door zijn Chinese rivaal Ninebot. Het vervoersmiddel werd door de jaren ook het voorwerp van spot en de populariteit ervan werd ook meermaals gefnuikt door enkele spraakmakende en zelfs tragische incidenten.

Of zoals Segway-voorzitter Judy Cai het verwoordde: 'De Segway PT werd gezien als een efficiënt vervoermiddel, maar kreeg in zijn twee decennia lange bestaan ook te kampen met spot en tragische ongevallen'.

Incidenten

Zo werd toenmalig Amerikaans president George W. Bush in 2003 gefotografeerd toen hij van een Segway viel in het buitenverblijf van zijn ouders in Kennebunkport, Maine.

In 2015 zag de wereld hoe sprinter en toen kersvers wereldkampioen op de 200 meter Usain Bolt in het Vogelneststadion in Peking omver gereden werd door een cameraman die de controle verloren was over zijn Segway. Gelukkig kwam ook de Jamaicaan er met de schrik vanaf.

Een gelijkaardig incident, ook voor de ogen van de hele wereld, deed zich voor met een cameraman die vanop een Segway beelden aan het maken was voor het cricketduel tussen Australië en India in Melbourne.

In januari van dit jaar was er tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas dan weer een crash met een prototype van een elektrische rolstoel van Segway. Een journalist die het toestel er uittestte knalde ermee tegen een muur.

Dodelijk ongeval

Die incidenten bleven zonder zware gevolgen, maar de Segway lag ook aan de basis van tragische ongevallen. Zo stierf de miljonair en eigenaar van het bedrijf Jimi Heselden in het Verenigd Koninkrijk toen hij met een van de gemotoriseerde scooters van het bedrijf van een klif viel. Heselden stortte in de rivier Wharfe toen hij met zijn Segway rondreed op zijn domein in West Yorkshire, tien maanden nadat hij de onderneming kocht in 2009.

Het onderzoek naar zijn dood bracht aan het licht dat hij omkwam omdat hij uit beleefdheid opzij wilde gaan voor een wandelaar met hond.

Een compilatie van 'Segway-incidenten':

