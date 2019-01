Afrikaanse Unie twijfelt aan verkiezingsresultaten in Congo

De AU zegt dat ze een delegatie zal sturen naar Congo. Die moet de conflictpartijen helpen om een uitweg te zoeken uit de huidige crisis.

Het eindresultaat van de presidents- en parlementsverkiezingen op 30 december 2018 blijft in Congo omstreden. Sinds het bekend raken van de eerste resultaten klinken er beschuldigingen van kiesfraude. De kiescommissie riep vorige week verrassend Félix Tshisekedi uit tot overwinnaar van de presidentsverkiezingen, in plaats van grote favoriet Martin Fayulu.

Een analyse van uitgelekte data uit de kieslokalen zetten volgens internationale media recent de beschuldigingen van fraude kracht bij. De data zouden aantonen dat Fayulu heeft gewonnen met ongeveer zestig procent van de stemmen, niet Tshisekedi. Die laatste zou amper twintig procent hebben gehaald, berichtte de Financial Times dinsdag, net als de Franse media RFI En TV5. 'De analyse duidt op enorme fraude', schreef de Financial Times op basis van de datasets.

De critici die menen dat aftredend president Joseph Kabila de macht in handen houdt via een akkoord met Tshisekedi worden zo in hun vermoeden gesterkt. Nadat hij bijna achttien jaar aan de macht was geweest, mocht Kabila zich niet meer verkiesbaar stellen voor een nieuwe presidentiële termijn. Fayulu maakte intussen bezwaar bij het Grondwettelijk Hof.