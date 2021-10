De Afrikaanse Unie (AU) heeft woensdag meegedeeld dat ze Soedan van al haar activiteiten uitsluit 'totdat de door burgers geleide transitieautoriteit effectief hersteld is'. De overgangsregering werd ontbonden na een staatsgreep door militairen.

In de mededeling veroordeelt de AU 'met klem de machtsgreep door het Soedanese leger (...) en de ontbinding van de overgangsregering'. Ze verwerpt de 'ongrondwettelijke regeringswijziging', die ze 'onaanvaardbaar' noemt en een 'belediging van de gedeelde waarden en democratische normen van de AU'.

De Unie is 'verheugd over de vrijlating' van premier Abdallah Hamdock, die maandag door militairen was opgepakt en dinsdagavond vrijgelaten werd. Ze roept tot 'de volledige en onwoorwaardelijke vrijlating van alle arrestanten op, de ministers en andere burgerlijke verantwoordelijken inbegrepen'.

De AU zal een missie naar Soedan sturen 'om in dialoog te gaan met alle partijen met het oog op een minnelijke oplossing voor de huidige politieke impasse'. De beslissing werden dinsdag op een bijeenkomst van de Raad voor Vrede en Veiligheid genomen, een orgaan dat zich met de conflicten en veiligheidskwesties binnen de AU bezighoudt.

Generaal Abdel Fattah al-Burhane, de chef van het Soedanese leger, maakte maandag op de Soedanese televisie de ontbinding van de overgangsregering bekend, na de arrestatie van de burgerlijke leden van de regering. De machtsgreep werd veroordeeld door de internationale gemeenschap.

In de mededeling veroordeelt de AU 'met klem de machtsgreep door het Soedanese leger (...) en de ontbinding van de overgangsregering'. Ze verwerpt de 'ongrondwettelijke regeringswijziging', die ze 'onaanvaardbaar' noemt en een 'belediging van de gedeelde waarden en democratische normen van de AU'. De Unie is 'verheugd over de vrijlating' van premier Abdallah Hamdock, die maandag door militairen was opgepakt en dinsdagavond vrijgelaten werd. Ze roept tot 'de volledige en onwoorwaardelijke vrijlating van alle arrestanten op, de ministers en andere burgerlijke verantwoordelijken inbegrepen'. De AU zal een missie naar Soedan sturen 'om in dialoog te gaan met alle partijen met het oog op een minnelijke oplossing voor de huidige politieke impasse'. De beslissing werden dinsdag op een bijeenkomst van de Raad voor Vrede en Veiligheid genomen, een orgaan dat zich met de conflicten en veiligheidskwesties binnen de AU bezighoudt. Generaal Abdel Fattah al-Burhane, de chef van het Soedanese leger, maakte maandag op de Soedanese televisie de ontbinding van de overgangsregering bekend, na de arrestatie van de burgerlijke leden van de regering. De machtsgreep werd veroordeeld door de internationale gemeenschap.