De Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie heeft Soedan met onmiddellijke ingang geschorst nadat het land eerder deze week gewelddadig optrad tegen demonstranten.

Het Oost-Afrikaanse land zal worden uitgesloten van 'alle AU-activiteiten tot de effectieve oprichting van een door burgers geleide overgangsautoriteit, als de enige manier om een exit van Soedan uit de huidige crisis mogelijk te maken', zei de organisatie donderdag op Twitter.

De beslissing werd genomen op een spoedvergadering nadat de Soedanese veiligheidstroepen maandag het vuur hadden geopend op vreedzame demonstranten die een sit-in hielden voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem.

Daarbij vielen tientallen doden. Eerder donderdag ontkende het ministerie van Volksgezondheid dat er zo'n 100 doden vielen bij het geweld, zoals het Centrale Comité van Soedanese Dokters (CCSD) had gezegd. Volgens het ministerie waren het 'niet meer dan 46 doden'. Het CCSD sprak ook van meer dan 500 gewonden.

Commissievoorzitter van de AU, Moussa Faki Mahamat, riep maandag al op tot een 'onmiddellijk en transparant onderzoek om alle verantwoordelijken verantwoordelijk te stellen'.

De internationale druk om de crisis op te lossen neemt toe. In Soedan vinden sinds december ongeziene volksprotesten plaats, die hebben geleid tot het ten val brengen door het leger van president Omar al-Bashir in april. Vanaf dan nam de militaire overgangsraad (TMC) de macht over, maar de protestanten zien hierin een verderzetting van het regime van al-Bashir, en willen dat het leger de macht overdraagt aan het volk.

De Soedanese oppositiegroepen hebben woensdag gesprekken met de TMC geweigerd, die opnieuw wilde praten over een machtsdeling en over de organisatie van algemene verkiezingen binnen zeven tot negen maanden.