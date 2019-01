Afrikaanse organisaties pleiten voor Congolese regering van nationale eenheid en hertelling stemmen

Dat doen beide regionale organisaties na de omstreden Congolese verkiezingen van eind vorig jaar. Congo is lid van zowel SADC als CIRGL.

Bij de verkiezingen werd oppositiekandidaat Félix Tshisekedi tot nieuwe president verkozen, maar dat resultaat is niet in overeenstemming met de resultaten van de 40.000 waarnemers van de katholieke Kerk. De andere oppositiekandidaat, Martin Fayulu, sprak van een 'electorale coup', met de medeplichtigheid van Tshisekedi.

Beroep

Fayulu, die volgens de Kerk als winnaar uit de bus kwam, sprak onmiddellijk van verkiezingsvervalsing en tekende beroep aan bij het grondwettelijk hof. Dat hof heeft nu een week de tijd om een beslissing te nemen, maar de rechters in dat hof zijn allemaal Kabila-getrouwen.

Zaterdag werd ook duidelijk dat de kandidaten van Kabila's partij een ruime meerderheid halen in het parlement.

De Zambiaanse president Edgar Lungu, huidig voorzitter van de SADC, riep de Congolese leiders zondag op om 'na te denken over een onderhandeld politiek akkoord voor een inclusieve regering'. Een dergelijke overeenkomst zou 'scherpe bezwaren tegen de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen' weer goed kunnen maken, zei Lundu in een verklaring.

'De SADC heeft nota genomen van de ernstige twijfels over de voorlopige resultaten, die de katholieke Kerk en het kamp van Martin Fayulu hebben aangekaart, en gelooft dat een hertelling van de stemmen zowel de winnaars als verliezers zou geruststellen. Het is absoluut noodzakelijk dat de politieke leiders van de DRC op dit cruciale moment zich engageren om de spanningen niet op te drijven', klinkt het tot slot in de SADC-tekst.

Denis Sassou Nguesso, president van Congo-Brazzaville en momenteel CIRGL-voorzitter, 'suggereert de bevoegde autoriteiten een hertelling van de stemmen te overwegen, om de transparantie te garanderen en voor de nodige zekerheid te zorgen voor winnaars en verliezers'.

Tegelijk vraagt Sassou Nguesso dat er stappen gezet worden naar een regering van nationale eenheid en een versterking van de democratische instellingen.