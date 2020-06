Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Burkina Faso zijn de meest verwaarloosde vluchtelingencrisissen ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse top tien van de Norwegian Refugee Council.

Voor het tweede jaar op rij staat Kameroen bovenaan de lijst met meest genegeerde crisissen ter wereld. Het land krijgt te maken met een drievoudige noodsituatie: toenemende aanvallen door Boko Haram in het noorden, een gewelddadig conflict in het Engelssprekende westen van het land, en de vluchtelingenstroom uit de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Congo

Een gebrekkige oplossing van de conflicten, stilte in de internationale nieuwsmedia en enorm tekort aan hulp maken dat het land op de eerste plaats terechtkomt.

Kameroen wordt gevolgd door de Democratische Republiek Congo, Burkina Faso, Burundi, Venezuela, Mali, Zuid-Soedan, Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Niger. Afrika telt zo negen van de tien meest genegeerde vluchtelingencrises ter wereld.

De Sahel-regio in Afrika is met Burkina Faso, Mali, Nigeria en Niger opnieuw goed vertegenwoordigd. De landen hebben allemaal te kampen met het extreme geweld dat de regio in zijn greep houdt, en er is nauwelijks hulp van de internationale gemeenschap. Niger en Burkina Faso verschijnen voor het eerst op de lijst.

Miljoenen Afrikanen

'De diepe crisissen, die staan voor miljoenen Afrikanen op de vlucht, zijn opnieuw de meest geneerde, en minst prioritaire vluchtelingencrisissen ter wereld, waar het minste geld voor voorzien wordt', zegt Jan Egeland, secretaris-generaal of the Norwegian Refugee Council (NRC).

'Deze crisissen worden geplaagd door diplomatieke en politieke verlamming, zwakke hulpverlening en een gebrek aan media-aandacht. En hoewel de vluchtelingen met een storm van noden geconfronteerd worden, vallen hun noodkreten in dovemansoren.'

Verwacht wordt dat de humanitaire crisissen nog erger worden in de loop van 2020, mede door de invloed van de coronacrisis.

Covid-19

'Covid-19 verspreid zich door Afrika, en veel van de meest genegeerde gemeenschappen krijgen nu al te maken met de vernietigende economische schok van de pandemie. We moeten nu meer dan ooit solidariteit tonen met deze gemeenschappen die verscheurd zijn door conflict en ervoor zorgen dat het virus niet boven op de vele crisissen komt waar de vluchtelingen al mee te maken krijgen', zegt Egeland.

De jaarlijkse lijst van de Norwegian Refugee Council is gebaseerd op een analyse van meer dan veertig vluchtelingencrisissen over de hele wereld. De raad houdt rekening met drie criteria: het gebrek aan middelen en hulp, het gebrek aan media-aandacht, en het gebrek aan politieke en diplomatieke aandacht.

