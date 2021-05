Afrika heeft binnen enkele weken miljoenen doses nodig van het AstraZeneca-vaccin om iedereen die al is ingeënt tijdig een tweede dosis te kunnen geven. Gebeurt dat niet, dan zijn de effecten van de eerste dosis onduidelijk.

Een eerste dosis van het Oxford-AstraZeneca-vaccin geeft ongeveer 70 procent bescherming gedurende ten minste twaalf weken. Maar er zijn weinig gegevens over de effecten op langere termijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat Afrikaanse landen de nodige vaccins missen om iedereen tijdig een tweede dosis te geven. Daarvoor zijn in de komende zes weken minstens twintig miljoen doses nodig.

Naast die dringende behoefte zijn er nog eens 200 miljoen doses nodig om tegen september 10 procent van de bevolking te vaccineren. Tot nog toe zijn in Afrika 28 miljoen doses van verschillende vaccins toegediend, wat neerkomt op minder dan twee doses per honderd mensen. Wereldwijd zijn er al 1,5 miljard doses toegediend.

'Nu de voorraden opdrogen, is het delen van doses een dringende, cruciale oplossing op korte termijn om Afrikanen met het grootste risico op covid-19 de broodnodige bescherming te geven', zegt Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO voor Afrika. 'Afrika heeft nu vaccins nodig. Elke onderbreking in onze vaccinatiecampagnes zal leiden tot verloren levens en verloren hoop.'

Derde golf

De cijfers doen vrezen voor een derde golf in Afrika. 'Het is te vroeg om te zeggen of Afrika aan de vooravond staat van een derde golf", zegt Moeti. 'We weten echter dat het aantal gevallen toeneemt en de klok tikt, dus we doen dringend een beroep op landen die hun risicogroepen hebben ingeënt om het delen van dosissen te versnellen om de meest kwetsbare mensen volledig te beschermen.'

Frankrijk is het eerste land dat covid-19-vaccins uit zijn binnenlandse voorraad deelt. Het schenkt meer dan 31.000 doses aan Mauritanië. Frankrijk heeft ook toegezegd de komende weken nog een half miljoen doses te zullen delen met zes andere Afrikaanse landen. De Europese Unie en haar lidstaten hebben tegen eind 2021 meer dan 100 miljoen doses toegezegd voor lage-inkomenslanden. De VS hebben toegezegd 80 miljoen doses te delen met lage-inkomenslanden.

