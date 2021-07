Afghanistan zou een 'pariastaat' worden indien de taliban met geweld de macht overnemen en 'gruweldaden zouden plegen tegen hun volk'. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd tijdens zijn bezoek aan India.

Blinken noemde de informatie over gruweldaden door de jihadisten tijdens hun offensief in Afghanistan 'erg verontrustend'. 'Een Afghanistan dat de rechten van zijn bevolking niet respecteert, een Afghanistan dat wreedheden pleegt tegen zijn eigen volk zou een pariastaat worden', zei hij.

'De taliban zeggen dat ze internationale erkenning willen, internationale steun voor Afghanistan. Ze willen dat hun leiders vrij kunnen reizen in heel de wereld, dat de sancties worden opgeheven, enzovoort. De macht grijpen via geweld en het schenden van de mensenrechen is niet de goede manier om dat te verkrijgen', aldus Blinken nog op een persconferentie met zijn Indiase evenknie Subrahmanyam Jaishankar. De enige weg is om via onderhandelingen tot een vreedzame oplossing te komen, wat zou leiden tot een inclusieve regering die heel de bevolking representeert.

VS blijft geëngageerd

De taliban hebben in de afgelopen drie maanden grote delen van het Afghaanse territorium veroverd tijdens een grootschalig offensief, wat zorgt voor ongerustheid bij buurlanden als India. Het Afghaanse leger kan maar weinig weerstand bieden, nu het niet meer kan rekenen op de luchtaanvallen van het Amerikaanse leger. De internationale troepen, al 20 jaar aanwezig in het land, hebben zich bijna volledig teruggetrokken uit Afghanistan.

Blinken stelde dat de VS erg geëngageerd blijven in Afghanistan, ondanks de terugtrekking van de troepen. Zo zal Washington via diplomatieke weg mee het conflict proberen op te lossen en de Afghaanse veiligheidstroepen blijven ondersteunen.

Jaishankar benadrukte woensdag dat de terugtrekking van de Amerikaanse troepen zonder twijfel gevolgen zal hebben. Gesprekken moeten dan ook gaan over hoe de situatie aangepakt moet worden en hoe er een politieke oplossing gevonden moet worden in plaats van een militaire.

