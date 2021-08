De taliban willen "in de loop van de komende dagen" op een "vreedzame manier" de macht overnemen. Dat heeft Suhail Shaheen, een van de talibanwoordvoerders die zich momenteel in Qatar bevindt, zondag gezegd aan de Britse openbare omroep BBC.

Volgens AP zouden de taliban zich reeds bevinden in de districten Kalakan, Qarabagh en Paghman. De taliban zelf verklaarden later echter al hun troepen de opdracht te hebben gegeven om 'aan de poorten van Kaboel' halt te houden. 'Er zijn onderhandelingen aan de gang om het transitieproces veilig te laten verlopen, zonder iemands leven, eigendom of eer in gevaar te brengen', klinkt het in een mededeling. Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid bevestigde aan de BBC dat er gesprekken lopende zijn over een vreedzame machtsoverdracht. Volgens persagentschap AP zouden onderhandelaars van de taliban onderweg zijn naar het presidentiële paleis om daar over de machtsoverdracht te onderhandelen.

Het kabinet van de Afghaanse president Ashraf Ghani verklaarde op zijn beurt op Twitter dat er ondanks 'sporadische' geweerschoten, geen sprake is van een aanval op de hoofdstad. Volgens Ghani is de situatie in Kaboel 'onder controle'. 'De veiligheids- en defensietroepen van het land werken samen met internationale partners om de veiligheid van de stad te waarborgen', citeert de BBC het bericht.

Minister van Binnenlandse Zaken Mirzakwal herhaalde in een videoboodschap dat niemand om zijn veiligheid moest vrezen. Hij voegde eraan toe dat 'de machtsoverdracht op een vreedzame manier zou verlopen'. De Afghaanse minister van Defensie Bismillah Khan Mohammadi zei op zijn beurt dat hij, als vertegenwoordiger van de veiligheidsdiensten, persoonlijk instond voor de veiligheid van Kaboel. Mohammadi voegde er nog aan toe dat Ghani een delegatie naar Doha heeft gestuurd om daar maandag een overeenkomst met de taliban te bereiken. 'Ik verzeker iedereen dat de veiligheid van Kaboel gegarandeerd is tot er een overeenkomst is bereikt', aldus Mohammadi.

Ondertussen deed Suhail Shaheen, een van de woordvoerders van de taliban, tegenover de BBC in grote lijnen uit de doeken hoe de taliban hun nieuwe machtspositie zouden invullen, twintig jaar nadat het talibanregime van de macht werd verdreven na de aanslagen van 11 september 2001.

'We willen een inclusieve islamitische regering. Dat betekent dat alle Afghanen vertegenwoordigd zullen worden', verzekerde Shaheen. 'We zullen er het er in de toekomst over hebben, wanneer de vreedzame machtsoverdracht heeft plaatsgevonden.'

De woordvoerder verzekerde ook dat internationale ambassades en hun werknemers niet het doelwit zouden worden en dat ze in het land mogen blijven.

'Er is geen enkel risico voor diplomaten of humanitaire organisaties. Ze kunnen allemaal blijven werken zoals ze tot op de dag van vandaag hebben gedaan. Er zal hen geen kwaad overkomen', aldus Shaheen.

Shaheen zei voorts nog dat de taliban 'een nieuw hoofdstuk' van tolerantie en vrede willen aanvatten.

NAVO: politieke oplossing is 'urgenter dan ooit' in Afghanistan

De NAVO heeft zondag gezegd dat het 'urgenter dan ooit' is een politieke oplossing voor het conflict in Afghanistan te vinden, nu de taliban aan de stadspoorten van Kaboel staan en klaar zijn om de macht over te nemen.

'We steunen de inspanningen van de Afghanen om een politieke oplossing voor het conflict te vinden, dat is nu urgenter dan ooit', zei een functionaris van de westerse militaire alliantie zondag tegen het Franse persbureau AFP. Het bondgenootschap 'volgt de evolutie van de situatie in Afghanistan constant', voegde hij eraan toe. 'Wij helpen de luchthaven van Kaboel te blijven functioneren opdat Afghanistan met de rest van de wereld verbonden blijft', aldus de functionaris. 'We handhaven ook onze diplomatieke aanwezigheid in Kaboel. De veiligheid van ons personeel is onze absolute prioriteit en we zullen indien nodig ons aan de situatie aanpassen.'

Johnson en Poetin willen spoedvergadering

Rusland is in overleg met andere landen om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad bijeen te roepen, nu de taliban aan de poorten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel staan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zondag gezegd.

'We werken eraan', verklaarde Zamir Kabulov aan Russische persagentschappen, eraan toevoegend dat de vergadering binnenkort zou moeten plaatsvinden. Rusland is een van de landen die van de taliban garanties hebben gekregen dat er niets met hun ambassades zou gebeuren. Daarom plant het ook geen evacuaties.

In het Verenigd Koninkrijk is premier Boris Johnson dan weer druk in de weer met een spoedvergadering van het parlement bijeen te roepen. Volgens het agentschap PA en de zender Sky News, die zich baseren op een bron bij Downing Street, vinden momenteel gesprekken plaats met Lindsay Hoyle, spreker van het Britse Lagerhuis, om een datum voor de spoedvergadering te prikken.

Extra soldaten

President Joe Biden kondigde, kort nadat de val van Mazar-e-Sjarif zaterdagnacht bekend werd, aan dat er 5000 VS-soldaten naar Kaboel gestuurd zullen worden om ambassadepersoneel en Afghanen die de Amerikanen hebben geholpen, veilig de Afghaanse hoofdstad te laten verlaten. Dat zijn er 2000 meer dan donderdag was aangekondigd.

Ondertussen heeft de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad haar personeel de opdracht gegeven om vertrouwelijke documenten en andere Amerikaanse symbolen te vernietigen. Daarmee wil het verhinderen dat die zaken door de taliban als propagandamiddel worden ingezet. Dat blijkt uit een intern memo die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

In het memo geeft een verantwoordelijke aan waar de verbrandingsoven en andere apparatuur voor de vernietiging van documenten zich bevinden. 'Denk ook aan artikels die het ambassadelogo of het logo van het ministerie dragen, Amerikaanse vlaggen en andere zaken die gebruikt kunnen worden als propagandamiddel', preciseert het memo.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het louter om een normale procedure wanneer de diplomatieke aanwezigheid in een land wordt afgebouwd.

'Raadplegingen aan de gang om oorlog te stoppen'

Zaterdag sprak de Afghaanse president Ashraf Ghani na lang stilzwijgen de natie toe. Hij vertelde dat er 'raadplegingen' lopen om snel een politieke oplossing te vinden die 'vrede en stabiliteit' garandeert in Afghanistan. Hij riep ook op tot een hermobilisatie van de Afghaanse strijdkrachten.

De raadplegingen zouden 'snel vooruitgaan', binnen de regering, met politieke functionarissen en internationale partners. 'De hermobilisatie van onze veiligheidstroepen is onze prioriteit nummer 1', voegde de president eraan toe.

