Ahmad Massoud, de leider van het Nationaal Verzetsfront van Afghanistan (NRFA), roept op tot een nationale opstand tegen de taliban. Aanleiding is de claim dat de taliban de controle over de Panjshirvallei in handen heeft.

'Waar je ook bent, binnen of buiten Afghanistan, ik roep je op om een nationale opstand te lanceren voor de waardigheid, vrijheid en welvaart in ons land', aldus Massoud in een bericht aan de media.

Bij monde van hun officiële woordvoerder Zabihullah Mujahid kondigden de taliban maandagochtend aan dat ze de Panjshirvallei hebben ingenomen. Op sociale media circuleren foto's van talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie.

'Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het slop van oorlog. Mensen zullen in vrijheid, vrede en welvaart leven', aldus Mujahid. 'Opstandelingen werden gedood en de gerespecteerde bevolking van Panjshir werd gered van gijzelnemers. Niemand zal worden gediscrimineerd: het zijn allemaal onze broeders en we zullen samenwerken, voor een land en een doel.'

Panjshir

Het Nationale Verzetsfront (NRFA) spreekt de claims van de taliban echter tegen en belooft dat ze de strijd tegen de taliban in de vallei zou voortzetten. Op het Twitteraccount van het NRFA staat te lezen dat ze thun strategische posities in de vallei behoudent en dat de strijd zal doorgaan.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails. — National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021

De Panjshirvallei was/is het laatste bolwerk dat niet in handen was van de taliban. Ahmed Massoud, leider van de verzetsstrijders in de onneembaar geachte vallei, had zich daar met zijn troepen verschanst. Al dagen vinden er gevechten plaats tussen de strijders van het verzetsfront en de taliban. Beide partijen claimen militaire zeges.

Het NRFA bevestigde in de nacht van zondag op maandag nog in een mededeling dat het 'de taliban heeft voorgesteld om hun militaire operaties in Panjshir te staken ... en hun troepen terug te trekken. In ruil zullen wij onze troepen vragen om zich te onthouden van elke militaire actie'.

Het moeilijk doordringbare Panjshir is van oudsher een anti-talibanbastion. De regio is bekendgeraakt door de legendarische commandant Ahmed Shah Massoud, die in de jaren tachtig tegen de Sovjets streed en en nadien de strijd aanbond tegen het talibanregime. In 2001 werd hij gedood.

Het Nationale Verzetsfront wordt geleid door zijn zoon Ahmad en Amrullah Saleh, de vicepresident van de gevallen regering. Na de machtsovername door de taliban in augustus hebben Saleh en andere regeringsleden en militairen zich teruggetrokken in Panjshir.

Blinken naar Qatar

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is zondag vertrokken naar Qatar voor zijn eerste buitenlandse reis sinds de taliban in Afghanistan de macht hebben gegrepen. Tijdens die reis hoopt hij de banden met de bondgenoten in de regio te verstevigen.

De golfstaat is al enkele weken de draaischijf voor de diplomatieke inspanningen rond Afghanistan. De Qatarese leiders onderhouden nauwe banden met de taliban, en spelen al maandenlang bemiddelaar in de gesprekken tussen Amerikanen en taliban.

In Qatar gaat Blinken 'de diepe erkentelijkheid uitdrukken voor alles wat de Qatarezen ter ondersteuning van de evacuatiemissie gedaan hebben', zei de Amerikaanse minister vooraf. Hij zal er ook geëvacueerde Afghanen ontmoeten.

Daarnaast zal hij met het regime in Qatar ook spreken over de inspanningen die ze ondernemen om, in samenwerking met Turkije, de luchthaven van Kaboel te heropenen. Sinds het vertrek van de Amerikanen vorige week is die gesloten. Een heropening is cruciaal om humanitaire hulp ter plaatse te krijgen en de evacuatie verder te zetten. De taliban hebben eerder al aangegeven dat ze de Afghanen die dat willen zouden laten vertrekken.

Sowieso komt de kwestie van de nog te evacueren Afghanen op tafel in het tweede deel van Blinkens reis. Na Qatar reist hij immers door naar de luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein. Daar zal Blinken, samen met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas, een virtuele top houden over de crisis met verantwoordelijken uit 20 landen.

Een ontmoeting tussen Blinken en de taliban staat niet op de agenda in Qatar.

