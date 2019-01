Afghaanse president roept de taliban op tot rechtstreekse dialoog

Door die directe gesprekken tussen de VS en de taliban voelde Kaboel zich in het verleden een tijdlang voor het hoofd gestoten en uitgesloten. In december tweette de nationale veiligheidsadviseur, Hamdullah Mohib, nog dat alleen de bevolking van Afghanistan en zijn gekozen politieke leiders beslissingen konden nemen over de toekomst van het land.

De taliban hebben twee opties, zei Ghani. Ofwel staan ze aan de zijde van de Afghanen ofwel zijn ze het instrument van buitenlandse machten en hun doelen. 'Als er geen oorlog was met de Taliban, zou het leven van miljoenen Afghanen aangenaam zijn', zei Ghani. 'Geen enkele Afghaan kan aanvaarden dat zijn kinderen kanonnenvlees worden of dat ze naar het buitenland trekken. Tegelijkertijd wens ik voor geen enkele Afghaan een langdurige aanwezigheid van internationale troepen. Momenteel is dit echter een noodzaak.'

Momenteel proberen de VS het langdurige conflict aan de onderhandelingstafel op te lossen. Sinds juli vorig jaar vonden al minstens vijf gespreksrondes plaats tussen Amerikaanse delegaties en hoge talibanvertegenwoordigers.

De Amerikaanse speciale gezant Zalmay Khalilzad sprak vorige week na zes dagen durende gesprekken in het Golfemiraat Qatar van een 'aanzienlijke vooruitgang'. In de gesprekken ging het over de terugtrekking van de internationale troepen uit Afghanistan, hoe verhinderd kan worden dat het land een thuishaven voor terroristen wordt, en een wapenstilstand.

De gesprekken zouden in de nabije toekomst voortgezet worden. Afghaanse commado's hebben in het zuidoosten van het land 38 mensen uit een gevangenis van de taliban bevrijd.

Tijdens de operatie van zondagnacht in het district Ab Band in de provincie Ghazni werden minstens negen talibanstrijders gedood en negen anderen gevangen genomen, zei woordvoerder Arif Nuri van de provinciale regering. Onder de bevrijde mensen bevinden zich enkele hoge legerofficieren, aldus Nuri.

De commando's vernietigden ook een met springstoffen geladen voertuig, een medische post voor de behandeling van gewonde taliban en vier motoren. De taliban hebben op veel plaatsen in Afghanistan gevangenissen. Volgens lokale media zitten daar duizenden mensen achter de tralies, zoals regeringspersoneel en militairen, maar ook burgers die beticht worden voor de regering te spioneren.