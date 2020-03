De Afghaanse minister van Defensie heeft donderdagavond aan de taliban een staakt-het vuren voorgesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De autoriteiten vrezen dat het virus het gezondheidssysteem in het land, na jaren van oorlog, erg zwaar zal treffen.

'We stellen een staakt-het-vuren voor om deze epidemie tegen te gaan, zodat we de mensen overal in het land kunnen verzorgen', aldus minister Assadullah Khalid in een videoboodschap.

Momenteel zijn in Afghanistan nog maar 22 gevallen van corona vastgesteld, nadat in totaal 300 tests werden uitgevoerd. Het land met ongeveer 35 miljoen inwoners beschikt echter over zeer beperkte gezondheidsdiensten, waardoor het zeer belangrijk is om het virus in te dammen. Het grootste deel van de besmettingen werd vastgesteld in de provincie Herat, aan de grens met Iran, dat zwaar getroffen is door het virus.

De taliban, die er in het verleden van beschuldigd werden humanitaire medewerkers te doden, hebben maandag laten weten dat ze bereid zijn om samen te werken met ngo's en de Verenigde Naties om het coronavirus te overwinnen.

Khalid liet donderdag nog weten dat de Afghaanse troepen de toestemming krijgen om preventief op te treden als er tegen hen een aanval zou worden voorbereid.

De VS en de taliban kwamen eind februari tot een akkoord dat moet leiden tot de start van vredesgesprekken tussen de taliban en de Afghaanse overheid, maar daarvoor moeten eerst nog enkele hindernissen worden overwonnen.Ondertussen zetten de taliban hun offensief tegen de Afghaanse troepen voort.

De Verenigde Staten hebben ondertussen 1.500 Amerikaanse militairen die in Afghanistan zijn aangekomen in afzondering geplaatst uit angst om het coronavirus te verspreiden. De Amerikaanse operaties in het land zullen grotendeels via teleconferenties gehouden worden, en de Amerikanen zullen zo weinig mogelijk aanwezig zijn op de militaire basissen.

De VS heeft momenteel 12.000 troepen in Afghanistan, maar gaat dat aantal in het kader van het akkoord met de taliban terugschroeven tot ongeveer 8.600 in de komende maanden. (Belga)

