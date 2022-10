Afgezette juntaleider Burkina Faso roept militairen op om ’tot rede te komen’

De afgezette juntaleider in Burkina Faso, luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, roept de militairen die vrijdag aankondigden de macht te hebben overgenomen, op om “tot rede te komen”. Dat zegt Damiba in een mededeling op de officiële Facebookpagina van de president van het West-Afrikaanse land.

Damiba, die in januari zelf aan de macht kwam bij een staatsgreep, zegt dat “een broederoorlog” vermeden moet worden. Het gaat om de eerste verklaring van de juntaleider sinds de machtsovername.

De luitenant-kolonel benadrukt voorts dat hij geen toevlucht heeft gezocht tot de Franse militaire basis Kamboinsin, dicht bij de hoofdstad Ouagadougou. Eerder had ook de Franse ambassade in Burkina Faso dat ontkend. “Dit is niets anders dan een misleiding om de publieke opinie te manipuleren”, aldus Damiba.

Eerder hadden de nieuwe militaire machthebbers op de staatszender RTB verklaard dat Damiba onderdak zou hebben gevonden op een Franse basis. Van daaruit zou hij van plan zijn om terug te slaan, luidde het.

Acht maanden na de vorige militaire staatsgreep, heeft een deel van het leger in Burkina Faso vrijdag opnieuw een machtsovername doorgevoerd. Kapitein Ibrahim Traoré werd naar voren geschoven als de nieuwe juntaleider.

Waar Damiba zich precies bevindt is nog onduidelijk

Frankrijk ontkent Damiba te hebben opgevangen

Frankrijk ontkent dat het de aan de kant geschoven juntaleider in Burkina Faso, luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, heeft opgevangen na de nieuwe staatsgreep vrijdag in het West-Afrikaanse land. Damiba bevindt zich noch op de Franse ambassade, noch op een Franse militaire basis, zo zei de ambassade zaterdag.

Frankrijk meldde intussen aanvallen op zijn ambassade in Ouagadougou, die het veroordeelt. In de ambassade is een crisiscel opgericht en zijn beveiligingsteams gemobiliseerd, zo zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Acht maanden na de vorige militaire staatsgreep, heeft een deel van het leger in Burkina Faso vrijdag opnieuw een machtsovername doorgevoerd, onder leiding van kapitein Ibrahim Traoré.