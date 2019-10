Dat hebben twee van hen aan het Franse nieuwsagentschap AFP aangekondigd. Ze willen hun actie pas stopzetten 'als aan de eisen' van de manifestanten 'is voldaan', luidt het.

In Irak wordt al enkele weken geprotesteerd tegen de corruptie en het wanbeleid in het land. Toen de protestbeweging begin oktober het licht zag, vielen er op een week tijd meer dan 150 doden. De Iraakse overheid beloofde toen om hervormingen door te voeren, maar door verdeeldheid in het parlement werden er nog geen maatregelen goedgekeurd.

Donderdag werd het protest tegen de corruptie, werkloosheid en slechte openbare diensten hervat. De voorbije twee dagen kwamen volgens een mensenrechtenorganisatie opnieuw al zeker 63 manifestanten om het leven bij schermutselingen met de ordediensten. Er zouden aan beide kanten in totaal ook 2.592 mensen gewond zijn geraakt.

Moqtada al Sadr lijkt zich sinds begin deze maand aan de zijde van de manifestanten te scharen en waarschuwde al dat hij zijn strijders wil inzetten om de actievoerders te 'beschermen'.