Afdeling van Al Qaida eist aanval op legerbasis in Florida op

Een onderafdeling van de terreurgroep Al Qaida heeft zich in een video verantwoordelijk gesteld voor de dodelijke aanval van december op een Amerikaans militair steunpunt in Florida. De afdeling AQAP, die vooral in Jemen en ook in Saoedi-Arabië actief is, bracht de achttien minuten durende video zondag naar buiten.

Volgens de Site Intelligence Group, die onlinepropaganda van extremisten onderzoekt, eist AQAP in de video ook twee andere aanslagen op. De echtheid van de video kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. Het is ook niet duidelijk wanneer de opname gemaakt werd. De Amerikaanse autoriteiten gaven niet meteen commentaar. Een Saoediër schoot begin december drie mensen dood op de legerbasis Pensacola in de Amerikaanse staat Florida. Acht anderen raakten gewond voordat de schutter doodgeschoten werd, volgens de FBI een 21-jarige militair van de Saoedische luchtmacht die voor een opleiding op de legerbasis was. Speurders schaalden de schietpartij als een terreuraanval in. Site-directrice Rita Katz schreef zondag op Twitter dat op de video ook de laatste wil van de schutter staat, en uitspraken van Kassim al-Rimi, die sinds juni 2015 aan het hoofd van AQAP (Al Qaida op het Arabisch Schiereiland) staat. Al-Rimi zegt naar verluidt dat de 'held' van de aanval van Florida zich gedurende een aantal jaren tussen verscheidene Amerikaanse legerbasissen bewoog om 'het beste doel uit te kiezen'.