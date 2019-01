AfD-voorzitter uit Bremen aangevallen op straat

Frank Magnitz, de voorzitter van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Bremen, is maandag het slachtoffer geworden van een aanval. De man werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, aldus een verklaring van zijn partij. Magnitz gaat er zelf vanuit dat de dokters hem nog tot het weekend in het ziekenhuis zullen houden.