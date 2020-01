Advocaten van Donald Trump noemen afzettingsprocedure 'schertsvertoning'

In een lijvig document hebben de advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump in een antwoord op zijn 'impeachment' gezegd dat het normaal dinsdag de facto in de Senaat te beginnen proces een 'schertsvertoning is'. Ze eisen 'onmiddellijke vrijspraak'.

De raadslieden zeggen in een maandag aan de Senaat verstuurd memorandum van 110 bladzijden dat het impeachmentproces een 'gevaarlijke ontaarding van de Grondwet' is. De twee artikelen - machtsmisbruik en obstructie van het Congres - vermelden geen enkele schending van de wet en vormen geen grondslag voor een ontzetting uit het hoogste ambt. Iets als 'machtsmisbruik' bestempelen 'volstaat niet'. De Senaat moet de akte van beschuldiging ('impeachment') verwerpen en de president meteen vrijspreken, zeggen de advocaten van de miljardair. Aan het hoofd van het advocatenteam staan Witte Huis-advocaat Pat Cipollone en Jay Sekulow van buiten het Witte Huis. Donderdag begon in de Amerikaanse Senaat formeel het afzettingsproces tegen Trump met het voorlezen van de twee artikels, de beëdiging van opperrechter John Roberts om het proces te leiden en de beëdiging van de senatoren als onpartijdige juryleden. Alles draait erom dat het Republikeinse staatshoofd volgens de Democraten zijn functie zou hebben misbruikt om zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar een electorale tegenstrever, Joe Biden. Bovendien heeft Trump het Congres tegengewerkt in het impeachmentonderzoek, aldus de tweede aanklacht.