De advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben de klacht die ze hebben ingediend over vermeende verkiezingsfraude in de staat Pennsylvania afgezwakt door een aanzienlijk deel ervan te schrappen. Dat melden de Amerikaanse media.

In de aanloop naar de hoorzitting van dinsdag, liet de Trump-campagne de aanklacht vallen dat honderdduizenden briefstemmen en stemmen met volmacht - 682.479 om precies te zijn - illegaal werden verwerkt zonder dat een vertegenwoordiger van de Republikeinse partij aanwezig was.

Wel willen de advocaten van Trump nog steeds vermijden dat Joe Biden officieel als winnaar wordt uitgeroepen in Pennsylvania. En ook de klacht dat Republikeinse kiezers werden benadeeld, blijft overeind.

Volgens de Republikeinen waren er technische fouten in districten die eerder pro-Biden zijn, waardoor sommige kiezers hulp nodig hadden van medewerkers van de stembureaus. Kiezers konden dan alsnog hun stem aanpassen. Volgens een advocaat die de Democratische partij vertegenwoordigt is het inderdaad mogelijk dat kiezers de kans kregen om hun kiesbiljet in orde te maken, maar in de praktijk zal maar een beperkt aantal mensen dat hebben gedaan.

Biden haalde bijna 70.000 stemmen meer dan Trump in Pennsylvania.

Donald Trump heeft meer dan een week nadat Joe Biden door de media als winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen, zijn nederlaag nog steeds niet toegegeven. Hij beschuldigt de Democraten ervan de verkiezing te hebben vervalst, omdat onder meer briefstemmen die na de verkiezingsdag aankwamen in de meeste staten nog werden meegeteld. En het zijn vooral de Democraten die per brief hebben gestemd.

Trumps advocaten hebben in verschillende staten rechtszaken aangespannen en de president dreigt er ook mee naar het Hooggerechtshof te stappen. Biden heeft echter in totaal 5,5 miljoen stemmen meer achter zijn naam gekregen en 306 kiesmannen. Trump zou dus in verschillende staten de rechtszaken moeten winnen om alsnog president te kunnen blijven, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat er op grote schaal fraude werd gepleegd.

