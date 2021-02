De advocaten van Donald Trump hebben de Senaat opgeroepen de voormalige Amerikaanse president niet te veroordelen. Ze menen dat zijn inbeschuldigingstelling 'zonder meer ongrondwettig' is.

Het artikel dat de Democraten tegen Trump goedkeurden wegens het 'aanzetten tot opstand' in verband met de bestorming van het Capitool op 6 januari, is 'een onterechte politieke wraak en zonder meer ongrondwettig', verzekerde Michael T. van der Veen bij de opening van zijn pleidooi. Trump heeft in zijn toespraak voor de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers niet tot geweld opgeroepen, zei Van der Veen in de Senaat. De bewering van de Democraten dat de Republikein de betogers had aangespoord, is een 'absurde en monsterlijke leugen', aldus de advocaat. De uitlatingen van Trump waren 'gewone politieke uitspraken' die onder het recht op vrije meningsuiting vallen. Trump heeft zich als president steeds voor law-and-order ingezet, aldus nog Van der Veen.

De advocaat zei dat de procedure ongrondwettig was omdat Trump geen president meer was. Het is de Democraten er enkel om te doen hun politieke tegenstanders buitenspel te zetten, voerde hij aan. De Senaat besliste dinsdag al dat de procedure conform de grondwet was. De meeste Republikeinen, 44 van de 50, hadden weliswaar tegen die grondwettelijkheid gestemd.

'De geschiedenis zal deze schandelijke inspanning optekenen als een opzettelijke poging van de Democratische partij om niet alleen president Trump maar ook de 75 miljoen Amerikanen die voor hem stemden, te besmeuren, censureren en cancelen', aldus Van der Veen.

