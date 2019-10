Een advocaat van de drugsbaron Joaquin "El Chapo" Guzman heeft ontkend dat diens zoon, Ovidio Guzman Lopez, gearresteerd werd in het noordwesten van Mexico.

'De waarheid is dat hij toch vrij is', zei Luis Gonzalez Meza donderdagavond aan een tv-zender, nadat Mexicaanse media hadden bericht over zijn arrestatie in Culiacan. Volgens de advocaat verloor de familie van Guzman tijdelijk het contact met de 28-jarige, maar heeft hij hen inmiddels opgebeld om te zeggen dat alles in orde is met hem.

Culiacan is het terrein van het drugkartel Sinaloa, waarvan "El Chapo" ooit de leider was. Donderdag braken er vuurgevechten uit in de stad. Volgens de Mexicaanse minister van Openbare Veiligheid Alfonso Durazo zou de jonge Guzman, die gezocht wordt voor drugssmokkel, aangetroffen zijn in een huis van waaruit schoten werden afgevuurd op soldaten. Lokale media meldden dat Ovidio, die "El Raton" wordt genoemd, dan gearresteerd werd.

Volgens mediaberichten werden minstens negen mensen gewond tijdens de vuurgevechten. Elders in de stad bevrijdden de leden van het Sinaloa-kartel zo'n 20 à 30 gevangenen. Sommigen van hen konden opnieuw gevat worden.

"El Chapo" zit in een Amerikaanse gevangenis, nadat hij in juli tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld in New York. Zijn zonen zijn belangrijke spelers in de machtsstrijd die ontstond na de arrestatie van hun vader.