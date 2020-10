Hope Hicks, een adviseur van Donald Trump, heeft positief gestest op het coronavirus. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De 31-jarige vrouw vloog dinsdag nog samen met de Amerikaanse president aan boord van Air Force One naar Ohio, waar Trump deelnam aan een tv-debat. Ook woensdag zou ze nog met hem naar een campagnemeeting gereisd zijn.

Een woordvoerder van het Witte Huis wilde het nieuws niet bevestigen, maar liet verstaan dat de president zijn gezondheid en die van zijn medewerkers 'erg ernstig neemt'.

Het zou niet de eerste coronabesmetting in de omgeving van de president zijn. In mei raakte al bekend dat de woordvoerster van vicepresident Mike Pence, Katie Miller, een besmetting opliep. En eind juli testte veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief.

De 31-jarige vrouw vloog dinsdag nog samen met de Amerikaanse president aan boord van Air Force One naar Ohio, waar Trump deelnam aan een tv-debat. Ook woensdag zou ze nog met hem naar een campagnemeeting gereisd zijn. Een woordvoerder van het Witte Huis wilde het nieuws niet bevestigen, maar liet verstaan dat de president zijn gezondheid en die van zijn medewerkers 'erg ernstig neemt'. Het zou niet de eerste coronabesmetting in de omgeving van de president zijn. In mei raakte al bekend dat de woordvoerster van vicepresident Mike Pence, Katie Miller, een besmetting opliep. En eind juli testte veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief.