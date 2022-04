De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een spoedgoedkeuring verleend voor een coronatest die een coronabesmetting via de adem kan opsporen.

Het toestel, de InspectIR Covid-19 Breathalyzer, is ongeveer zo groot als een stuk handbagage, aldus FDA. De test kan afgenomen worden bij artsen of in ziekenhuizen, en is ook mobiel inzetbaar.

Om de test uit te voeren moet in een soort buisje geblazen worden. De test levert in minder dan drie minuten resultaten op, na een chemische analyse van de ingeademde lucht. Bij een studie met 2.400 deelnemers haalde de test 91 procent op gevoeligheid, of het correct identificeren van positive stalen, en 99 procent op specificiteit, of een correcte identificatie van de negatieve stalen. In een vervolgstudie waarbij gefocust werd op de omikronvariant werden vergelijkbare scores gehaald.

Een InspectIR Covid-19 Breathalyzer kan ongeveer 160 tests per dag verwerken.

