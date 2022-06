‘Adembenemende groei’ van windenergieprojecten op zee

Wereldwijd zitten de offshore windenergieprojecten in de lift. Een jaar geleden was er nog sprake van 429 gigawatt capaciteit, vandaag is dat verdubbeld naar 846 gigawatt. Dat zegt energiekoepel RenewableUK in een nieuwe markanalyse.

De cijfers van de Britse koepelorganisatie voor wind-, golf- en getijdenenergie slaan op offshore windparken in alle stadia van ontwikkeling: operationeel, in opbouw of ingepland. Volgens de analyse loopt China voorop met 98 gigawatt aan windenergieprojecten op zee, gevolgd door Groot-Brittannië met 91 gigawatt (vorig jaar was dat nog 55 gigawatt) en de Verenigde Staten met 80 gigawatt.



Andere landen die het goed doen zijn Duitsland, Brazilië, Zweden, Ierland, Vietnam en Zuid-Korea. Europa heeft voor een capaciteit van 350 gigawatt projecten in de pijplijn – momenteel is daarvan wel nog maar 26 gigawatt volledig operationeel, waarvan 2,2 gigawatt in België en 2,9 in Nederland.

Wereldwijde groei

‘De wereldwijde groei van offshore windenergie in het afgelopen jaar is echt adembenemend’, zegt Dan McGrail, de ceo van RenewableUK. ‘Ons rapport toont aan dat deze technologie echt een wereldwijde industrie is geworden, niet enkel in Europa en Azië.

‘Overal ter wereld erkennen landen de noodzaak om de transitie naar schone energie te versnellen – niet enkel om de klimaatverandering tegen te gaan maar ook om de aanvoer van veilige, goedkope en dicht-bij-huis geproduceerde energie te garanderen.’

Overheden kunnen die transitie nog versnellen door iets te doen aan de trage toestemmingsprocessen voor het bouwen van offshore windparken, geeft McGrail nog mee.