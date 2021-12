In 2019 kwam Adele, een van de meest succesvolle muzikanten uit de popgeschiedenis, in een diepe levenscrisis terecht. De weg eruit vond ze dankzij haar songs, haar therapeut en de bergen van Californië. 'In negen maanden tijd is mijn leven compleet veranderd.'

Het is een novembermiddag in een Londense studio. Alles draait rond Adele Laurie Blue Adkins, geboren in Londen in 1988. Op 19 november verschijnt 30, haar nieuwste album, en ze is van Los Angeles overgekomen voor opnames: een interview met een Australische en een Franse zender, een paar zinnen voor de Chinese tv en daarna rechtstreeks over naar Japan.

...

Het is een novembermiddag in een Londense studio. Alles draait rond Adele Laurie Blue Adkins, geboren in Londen in 1988. Op 19 november verschijnt 30, haar nieuwste album, en ze is van Los Angeles overgekomen voor opnames: een interview met een Australische en een Franse zender, een paar zinnen voor de Chinese tv en daarna rechtstreeks over naar Japan. Ze zit met een kop thee in een hoek van de studio, gekleed in het zwart. Ze is pas vannacht geland, heeft minder dan een uur geslapen. Het is haar niet aan te zien. 'Dat komt door al die make-up!' Ze schiet in de lach. Weet popicoon Adele nog het moment waarop ze voor het eerst besefte dat ze een beroemdheid was? Ze knikt. Dat was na de uitreiking van de Brit Awards in februari 2011. Met haar eerste album 19 had ze drie jaar eerder de top van de hitlijsten bereikt, ze was dus al bekend. Bij de prijsuitreiking beslist ze niet haar grootste hit te zingen, Rolling in the Deep, maar de ballad Someone Like You. 'Ik speelde na Take That, die de avond openden met een knallend optreden, en ik vroeg me af waarom ik dat zou moeten evenaren. Het mocht best wat zachter.' Dus zingt ze haar ballade, alleen begeleid door de piano. Er volgt een lange staande ovatie. 'De volgende ochtend werd ik wakker in paniek', zegt ze. Angstgevoelens. 'Ik had geen idee waarom, ik wist nog niet dat niets meer was zoals vroeger. Na dat optreden veranderde alles.' Sinds die dag wordt ze door paparazzi achtervolgd. 'En de pers begon mijn vader te bellen', zegt ze. 'Dat was nooit eerder gebeurd. Niemand had belangstelling voor mijn privéleven gehad. Toen besefte ik dat ik een beroemdheid was geworden.' De video van haar optreden wordt de volgende dagen miljoenen keren aangeklikt op YouTube, Someone Like You schiet naar nummer één in de Britse en Amerikaanse hitlijsten. In Engeland staat Adele in de top vijf met twee singles en twee albums tegelijk - sinds The Beatles was dat niemand meer gelukt. Adele heeft haar platen altijd genoemd naar de leeftijd waarop de nummers zijn ontstaan: 19, 21, 25 en nu 30. In mei is ze 33 geworden. Wat betekent 30 voor haar? 'Toen ik 30 werd,' zegt ze, 'had ik geen idee wie ik was. De meeste mensen die mij niet persoonlijk kennen, denken dat ik mijn leven op orde heb. Maar het is niet omdat ik financieel alles voor elkaar heb, dat mijn leven op orde is of dat ik zo tevreden ben over mezelf.' 'Ik had een heerlijk verjaardagsfeest, maar daarna begonnen de problemen.' Als motto voor het feest had ze Titanic gekozen. Er was een foto van haar in een reddingsvest, waar veel kritiek op kwam. 'Ik wilde natuurlijk verwijzen naar de film, naar de romance tussen Kate Winslet en Leonardo Di Caprio, niet naar de echte Titanic , waarop al die mensen zijn omgekomen.' Ze was met haar man Simon Konecki en hun zoontje Angelo naar Los Angeles verhuisd. Voor de buitenwereld leken ze een geweldig stel. 'Plotseling begon ik mezelf allerlei vragen te stellen: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En waarom doe ik dat? En voor wie?' Een van de antwoorden was de scheiding van haar man. 'In negen maanden tijd is mijn leven compleet veranderd, en de scheiding speelde daarbij natuurlijk een grote rol.' Ze vertelt over constante gevoelens van onzekerheid, met steeds meer angstaanvallen. 'Ik ging in therapie', zegt ze. Niet voor het eerst: 'Ik heb als kind al therapeuten bezocht.' Toen haar grootvader stierf, kreeg ze via haar school voor het eerst therapie. Ze had een nauwe band met haar grootvader, ook omdat hij de vader van haar afwezige vader was. Adeles ouders scheidden toen ze drie was. Ze groeide op als enig kind met haar moeder, haar vader zag ze bijna nooit. 'Ik bracht vele zomer- en kerstvakanties door bij mijn grootouders. Ik was lange tijd hun enige kleinkind, ze hebben me altijd erg verwend.' Wat veranderde er toen ze 30 werd? 'Ik stuitte op een therapeute die eerder met de ratio dan met het gevoel aan de slag ging. Eerdere therapieën gaven me soms het gevoel dat ik mijn situatie altijd kon goedpraten met dezelfde kaart: verlaat de gevangenis zonder te betalen! Het volstond mijn mislukkingen te verklaren door wat me in mijn jeugd overkomen was. Maar dat soort zelfverwijten brengt je uiteindelijk nergens. Dit keer was de therapie anders, rationeler, het ging over verantwoordelijkheid nemen.' In die moeilijke periode na de breuk vraagt ze ook raad aan vrienden. 'Groepskookles, gezelschapspelletjes, puzzels, ik heb echt alles geprobeerd.' Ze begint ook te mediteren en iemand raadt wandelingen aan. 'Je moet de natuur in, naar buiten, kreeg ik te horen. Tien jaar lang had ik altijd binnen gezeten, in auto's, vliegtuigen en hotelkamers. De natuur rond Los Angeles was perfect voor wandelingen. Ik ging echt elke dag wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Dat heeft me geholpen.' Ze begon ook intens te sporten. 'De sportschool heeft me verlost van mijn angsten. Ik raakte er bijna aan verslaafd. Ineens had ik een reden om een paar keer per dag mijn huis uit te komen. En als ik me 's avonds niet goed voelde, ging ik gewoon weer sporten om beter te slapen.' Door dat obsessieve sporten wordt ze zo slank dat haar fans overrompeld zijn als ze de eerste foto's zien. Maar sport heeft haar ook op een andere manier geholpen: na al die jaren had ze eindelijk weer eens iets alleen voor zichzelf gedaan: 'Ik heb mezelf weer op de eerste plaats gezet.' Begin 2019 begint Adele te werken aan haar nieuwe plaat. Sinds haar nummer Hello, uitgebracht in 2015 en een van haar grootste hits, werkt ze samen met Greg Kurstin, een muzikant en producer die ook nummers heeft geschreven voor Céline Dion, Lana Del Rey en Kendrick Lamar. Het begint met niet meer dan een zinnetje, There ain't no gold in this river, dat de openingsregel wordt van Easy On Me, het eerste nummer dat ze samen schrijven. 'Deze zin kwam in me op onder de douche', zegt Adele. 'Ik was eerst niet van plan om een nieuwe plaat op te nemen, maar als er in mijn leven iets gebeurt, trek ik de studio in. Daar ben ik onbereikbaar. In de studio voel ik me veilig. Songs maken lijkt voor mij op mediteren. Het brengt me tot rust.' Na Easy On Me komen er nieuwe nummers, na het derde besluit Adele er 30 van te maken, haar vierde album. Een van de nummers heet Woman Like Me. Wat voor vrouw is ze vandaag? Ze hoeft niet lang na te denken: 'Ik geef niet meer toe. Niet alleen als het om mannen of om liefdesrelaties gaat, zoals in dat nummer, maar in het leven tout court. Als het erom gaat beslissingen te nemen, of het nu mijn werk betreft of vriendschappen of situaties waarin ik verzeild ben geraakt. Ik ben 33, ik heb een kind van negen, ik sta nu met beide voeten op de grond.' Welke raad zou de 33-jarige Adele aan de 21-jarige geven? 'Ik heb me heel lang door mijn gevoelens laten leiden. Pas de voorbije twee jaar besef ik dat ik me niet schuldig hoef te voelen over mijn emotionele schommelingen. Soms voel ik me goed, soms voel ik me slecht en soms weet ik niet meer hoe het moet. Dat betekent niet dat ik geestelijk een wrak ben, maar wel dat ik mijn gevoelens onder ogen zie. En dat wist ik niet toen ik 21 was.' Adele groeide op in de sterk gekleurde Londense wijk Brixton. 'Je kunt het meisje uit Brixton halen, maar je kunt Brixton niet uit het meisje halen', zei ze in een interview met Vogue. 'Ik heb daar graag gewoond. Nu pas besef ik hoe multicultureel mijn leven daar was. Toen ik succes kreeg, ging ik in steeds betere wijken wonen, met betere scholen, maar ze zijn zo... wit.' Ze denkt even na. 'Nu moet ik betalen voor diversiteit. Mijn zoon zit op een fantastische school, met kinderen van zeer diverse komaf. Goede scholen zoals deze zijn zeldzaam in Los Angeles.' Het persoonlijke fortuin van Adele wordt op honderden miljoenen dollars geschat. Ze heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht, daarbij komen nog de inkomsten van concerten en merchandising. Ze leent zich niet voor reclame. The Sunday Times noemt haar de rijkste Britse popster na Paul McCartney en Elton John. 'Ik blijf niet eeuwig in Los Angeles', zegt ze. 'New York is voor mij te druk, ik ben te soft, te oud, te moe geworden voor die stad. Amsterdam kan ik me voorstellen, dat is een stad waar ik al lang van hou. Of Chicago, dat is erg kosmopolitisch, een beetje zoals New York, alleen minder druk. Of Sri Lanka! Waarom niet Sri Lanka? Al is het daarvoor nog te vroeg, mijn zoon is daar nog te jong voor.' In het gezin waar Adele opgroeide, was er altijd te weinig geld. Haar moeder knoopte de eindjes aan elkaar met allerhande baantjes en kreeg lange tijd financiële steun van Adeles vader en de vriend met wie ze lang samen was. 'Een paar jaar geleden heb ik een vreselijk domme uitspraak over de belastingen gedaan', zegt Adele. 'Iets in de trant van: moet de staat nu echt alweer al mijn geld afpakken? Maar als je zoals ik bent grootgebracht in een wereld zonder geld, en plotseling komt er iemand langs die meer dan de helft van je geld afpakt, dan begrijp je dat niet zomaar. Wij waren vroeger zo arm dat we nauwelijks belasting hoefden te betalen, aangezien er nauwelijks inkomen was.' Ze lacht: 'Ik was niet alleen vreselijk kwaad toen ik die uitspraak deed, ik had ook een vreselijke kater.' Ze lijkt zelf nog steeds stomverbaasd over de weg die ze heeft afgelegd. 'Het is ook zo onwaarschijnlijk. Ik weet dat ik als 16-jarige het gevoel had dat ik het misschien zou kunnen maken, als ik maar kansen kreeg. Maar ik had nooit verwacht dat het echt zou gebeuren. Ik herinner me een optreden toen ik 16 was, ik had nog geen platencontract, helemaal niets, maar ik trad op met mijn gitaar in een café, en na afloop kreeg ik 20 pond. Toen realiseerde ik me dat je daar dus echt geld mee kunt verdienen. Natuurlijk heb ik alles diezelfde avond nog uitgegeven aan bier.' Adele herinnert zich ook nog precies waar en wanneer ze voor het eerst voor publiek gezongen heeft. 'Ik was vier, de Britse zangeres Gabrielle had toen een hit met Dreams. Eerst hoorde ik het nummer op de radio, daarna zag ik haar in Top of the Pops en dan kwam de videoclip. Ze droeg een ooglapje met glittersteentjes! Ik was totaal overdonderd.' De vriend van haar moeder kocht voor haar de single, waar ze urenlang naar luisterde. 'In zijn woonkamer had hij een verhoging', herinnert ze zich. 'Daar ging ik op staan, deed alsof ik een microfoon in mijn hand had en zong luid mee.' Hoe waren de reacties? 'Ik weet nog dat mijn moeder stomverbaasd was dat ik dat liedje zo goed kon nazingen!' Niet veel later wordt ze fan van Beyoncé. 'Ik was enig kind, en als ik niet met mijn neven en nichten op stap was, was ik meestal alleen. Beyoncé werd toen voor mij de zus die ik nooit heb gehad. Ze bracht in die periode enorm veel platen uit, en met elke nieuwe plaat had ik het gevoel dat ik haar nog beter leerde kennen. Er is niemand die ik zo van nabij volg, en ze blijft maar doorgaan.' Een van de vele onwaarschijnlijkheden in Adeles leven is ook dat ze haar idool lang geleden persoonlijk heeft ontmoet. Ze was die dag bloednerveus, zegt Adele, 'maar Beyoncé was net zo innemend als ik me had voorgesteld'. Andere zangeressen die een belangrijke invloed op haar hebben gehad, leven niet meer. Soulzangeres Etta James overleed in 2012, Amy Winehouse in 2011, een paar maanden na Adeles fameuze optreden op de Brit Awards. Winehouse was vijf jaar ouder, ze hebben allebei (op verschillende tijdstippen) op de prestigieuze London School for Performing Arts & Technology gezeten. 'Ik heb me, ook daardoor, altijd verbonden met haar gevoeld', zegt Adele. 'Sinds haar eerste album was ik een grote fan, ze was de coolste persoon die ik ooit heb ontmoet. Door Amy ben ik op mijn gitaar eigen liedjes gaan componeren.' Het was algemeen bekend dat Amy Winehouse alcohol- en drugsproblemen had, en ook boulimie. Ze was 27 toen ze overleed aan alcoholvergiftiging. 'Ik was net op een festival met mijn beste vriendin Laura', herinnert Adele zich. 'Zij was het die mij vertelde dat Amy gestorven was. Ik was er kapot van - maar niet verbaasd. Amy is voor ons aller ogen te gronde gegaan, en de roddelbladen hebben daar een kwaadaardige rol in gespeeld. Ze werd bespottelijk gemaakt in de pers en door de mensen uitgelachen.' Hoe ga je met dat soort zaken het best om? 'Door zo veel mogelijk uit de media te blijven', zegt Adele. 'Daarom neem ik zulke lange sabbaticals.' Heeft haar nieuwe album daarom zo lang op zich laten wachten? Ze knikt. 'Ik heb die tijd nodig om dingen mee te maken, te leven, iets substantieels op te bouwen iets echts, niet alleen de luchtbel waar ik nu in zit.' Ze kijkt om zich heen in de studio, naar de schijnwerpers die opgesteld staan voor de tv-opnames. 'Het is niet normaal dat andere mensen de hele dag voor je zorgen en zeggen wat je moet doen. Je wordt voortdurend bekeken en beoordeeld. Ik voel me daar niet goed bij, maar het hoort bij mijn beroep, dus probeer ik dat maar weer een jaartje vol te houden.' Hoe gaat ze om met de druk tijdens zulke perioden? 'Natuurlijk zou ik na zo'n dag ook wel een glaasje wijn lusten, maar van het ene glas komt het andere. Ik kan perfect begrijpen dat anderen die slechte gewoonten ontwikkelen.' Ze denkt weer even na. 'Ik weet niet hoe anderen dat doen. Het zou mijn dood betekenen als ik zo zou leven.' Als Adele het heeft over iets 'echts' in haar leven, bedoelt ze vooral haar zoon Angelo. 'Hij is mijn wereld,' zegt ze, 'mijn alles.' En hij is ook te horen op haar nieuwe album, in het liedje My Little Love. Je hoort hem praten tegen zijn moeder. 'Angelo is met zijn negen jaar niet zomaar meer een jongen voor wie ik zorg, hij is een vriend. We lachen vaak samen. Ik heb altijd gedacht dat ik mijn zoon elke dag van zijn leven zou zien tot hij op een bepaald moment het nest zou verlaten, maar intussen zie ik hem niet meer elke dag.' Adele deelt de voogdij met haar ex-man, die in Los Angeles dicht bij hen in de buurt woont. 'Als ik wil, kan ik mijn zoon elk moment zien, maar ik gun hem ook de tijd alleen met zijn vader.' 'Vroeger hield Angelo van Taylor Swift,' lacht Adele, 'maar momenteel zit hij in een echte jongensfase. Hij is dol op videogames als Fortnite en Roblox, Taylor heeft helemaal afgedaan. Hij is een echte gamer.' Kent hij haar nieuwe nummer? 'Jazeker. Hij vond het natuurlijk wel een beetje gênant toen hij voor het eerst zijn eigen stem hoorde.' Angelo was zes toen Adele van zijn vader scheidde, en ze wist niet goed wat ze hem moest vertellen. Wat zou hij begrijpen, zou ze hem te veel vertellen, zou ze zichzelf tegenspreken? Ze liet zich ook door haar therapeute adviseren en begon de gesprekken met haar zoon op te nemen, om zichzelf te controleren en om ervoor te zorgen dat ze hem niet te veel vertelde: 'Ik wilde hem niet overbelasten.' Uiteraard kwam de scheiding voor haar zoon als een klap, zegt Adele. 'Hij stelde me veel vragen, die me herinnerden aan de vragen die ik zelf als kind heb gesteld. Vragen waar ik nooit een antwoord op heb gekregen.' Om de audio-opnames van Angelo te gebruiken, had ze de toestemming van zijn vader nodig. 'Dat was geen probleem', zegt ze. 'Hij maakte zich eerder zorgen om mij, omdat ik mijn gevoelens zou delen met het grote publiek.' Is het dan geen tegenstrijdigheid om aan de ene kant zo afgezonderd mogelijk te leven en aan de andere kant je meest intieme gevoelens publiek te maken? Ze heeft zich pas de afgelopen twee jaar echt gerealiseerd waarom ze zo succesvol is, zegt Adele. 'Ik ben zeker niet de beste zangeres van allemaal,' zegt ze, 'maar niemand kan mijn nummers op dezelfde manier brengen als ik. Het draait allemaal om mijn gevoelens. Mijn gevoelens zijn de reden van mijn succes.' Met My Little Love, waarin ze de scheiding probeert te verklaren, hoopt ze andere ouders in een vergelijkbare situatie te helpen. Of volwassen kinderen van gescheiden ouders. 'Ik heb een 50-jarige voor ogen die nare herinneringen overhoudt aan de scheiding van zijn of haar ouders. Misschien kan het nummer troost bieden.' Toen ze My Little Love speelde voor haar bokstrainer, barstte hij in tranen uit. 'Hij had als kind zijn moeder verloren en nog nooit nagedacht over haar als vrouw, als persoon, los van haar moederrol.' Voor Adele was 2019 het jaar van het nieuwe begin, een periode van fundamentele vragen en antwoorden. Zij beleefde naar eigen zeggen haar coronajaar al in het jaar voor corona. 'Op het moment dat de pandemie toesloeg en veel mensen plotseling gedwongen werden hun leven anders te organiseren, had ik die inspanning al gedaan.' Over het isolement tijdens de lockdown zegt ze: 'Ik zat uiteraard in een bevoorrechte situatie. Ik heb een tuin waarin ik kon rondlopen. Veel mensen zaten in een klein appartementje, alleen of met kinderen, dicht op elkaar. En dan zijn er zo veel mensen die iemand verloren hebben aan covid.' Twee weken voor de officiële lockdown was zij al in haar persoonlijke lockdown gegaan, zegt ze. 'Ik heb smetvrees. Toen ik voor het eerst over corona hoorde, wist ik meteen dat het geen pretje zou worden.' Ze stuurde de nanny van haar zoon naar huis en zag geen vrienden meer. 'Het klinkt misschien raar, maar ik vond het een heerlijke tijd. Natuurlijk was het niet leuk dat ik mijn vrienden niet meer kon zien, maar ik ben echt een huismus. Ik heb alle films en series die je maar kunt bedenken twee keer gezien. Ik had de grote omslag op dat moment al gemaakt. Ik had al grote schoonmaak gehouden.' Dat de pandemie nog lang niet voorbij is, voelt ook Adele professioneel aan. Een grote internationale tournee zit er niet in, omdat de situatie voor ieder land te zeer verschilt. Er komen een paar shows, maar meer kan niet gepland worden. Hoe heeft Adele na al die jaren in de publieke belangstelling leren omgaan met alle aandacht en alle tumult? 'Ik weet nog steeds niet hoe ik er het beste mee om kan gaan', zegt ze. Ze heeft in ieder geval een truc: 'Privé draag ik veel minder make-up, dat helpt.' Daardoor wordt ze minder vaak herkend. 'Om het even waar ik kom, duurt het tegenwoordig wel 20 minuten voordat iemand me herkent. En al is dat meestal maar één persoon, dan is die zo opgewonden dat iedereen het snel doorheeft.' Ze laat een stilte vallen. 'Daarom vermijd ik tegenwoordig veel plaatsen.' En ze geeft toe dat ze op sociale media fouten heeft gemaakt. Vorig jaar postte ze een foto op Instagram van zichzelf in een bikinitop in de kleuren van de Jamaicaanse vlag, met een Afrikaans kapsel genaamd Bantu knots. Ze kwam daarvoor zwaar onder vuur te liggen, werd beschuldigd van culturele toe-eigening. Ze bood haar excuses aan, maar de foto staat nog steeds op haar account. 'Als ik hem zou wissen, zou ik doen alsof het nooit gebeurd is. Maar het is gebeurd. Trouwens, we maken allemaal fouten. En het is toch nog veel vreemder om iets dergelijks te posten en het daarna weer te verwijderen.' Maar enkele jaren geleden zei ze toch in interviews dat haar team de wachtwoorden van haar sociale media-accounts had overgenomen? Ze knikt. 'Tijdens de pandemie kreeg ik mijn wachtwoorden terug. Het internet was tenslotte het enige wat ons allemaal overeind hield!' Ze lacht weer: 'Zo zie je wat er gebeurt als ik de wachtwoorden van mijn accounts terug heb. Mijn team heeft ze nu weer afgenomen.' Wat Adele 'haar leven op orde brengen' noemt, houdt ook in dat ze zich verzoend heeft met de man met wie ze jarenlang een uiterst complexe relatie heeft gehad: haar vader Mark Evans. In 2011 had hij in een interview met de boulevardkrant The Sun verteld over de verbroken relatie met zijn dochter en over zijn alcoholproblemen. Adele had zich te kijk gezet gevoeld. Afgelopen mei overleed Evans op 57-jarige leeftijd aan darmkanker. 'Toen mijn moeder vertelde dat hij ziek was,' zegt Adele, 'was ik toevallig in Londen. Ik ben hem meteen gaan opzoeken in Wales. Ik stond een paar uur later al bij hem. Het was totaal anders dan ik had verwacht. Het was fantastisch. Het voelde alsof we door een glazen plafond braken. Ik heb me met mijn vader verzoend.' Heeft haar levenservaring misschien geholpen bij de verzoening? 'Ja,' zegt ze, 'door mijn eigen scheiding zie ik mijn ouders nu anders. Als kind begreep ik veel dingen niet, bijvoorbeeld wat het betekent om alcoholverslaafd te zijn. Ik dacht dat het een eigen keuze was, maar dat is het niet. En het is duidelijk dat mijn vader op dat moment ergens probeerde voor te vluchten, al wist hij zelf niet precies waarvoor. In ieder geval wilde hij geen alcoholist worden.' Haar vader is na haar bezoek nog lang ziek geweest. 'Een week voor zijn dood hebben we elkaar voor het laatst gesproken, per video. Ik heb mijn nieuwe album voor hem gespeeld, hij heeft het als een van de eersten gehoord. En hij vond het goed.' Tot slot nog één vraag: kan Adele, een van de succesvolste zangeressen in de popgeschiedenis, zich voorstellen dat er een einde komt aan haar carrière? 'O ja.' Echt? 'Ik zal waarschijnlijk altijd iets met muziek blijven doen', zegt ze. Maar het podium zal ze niet missen: 'Ik kan me ook goed voorstellen dat ik muziek voor andere mensen schrijf.' Ze aarzelt. 'Al weet ik niet of ik een echt heel geslaagd nummer zou kunnen weggeven, want mijn nummers zijn uiteindelijk altijd heel persoonlijk.' Bij het afscheid valt onze blik op de binnenkant van haar rechterbovenarm. Wat is dat voor tatoeage? 'Het zijn de bergen van Californië', zegt ze. De tatoeage zal haar altijd herinneren aan de periode dat ze ging wandelen. Aan de tijd dat ze 30 was.