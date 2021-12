Twee activisten van de Russische punkband Pussy Riot zijn in hongerstaking gegaan in een Russische gevangenis bij Moskou. Ze eisen onder meer dat ze in één cel worden ondergebracht en met elkaar mogen communiceren.

De vrouwen zitten ongeveer twee weken vast. Leden van de regimekritische groep worden herhaaldelijk gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen. De band zorgt steeds weer voor opschudding met spraakmakende acties. Zo renden tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland bandleden het veld op.

'Punkgebed'

Een van de twee vrouwen in hongerstaking, Maria Aljotsjina, kreeg in 2012 internationale bekendheid toen zij en andere bandleden werden veroordeeld tot twee jaar cel nadat ze tegen de Russische president Vladimir Poetin hadden geprotesteerd met een 'punkgebed' in een kerk.

