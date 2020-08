Bij het afbreken van de protestmars tegen de Duitse coronamaatregelen in Berlijn, zijn zaterdag achttien agenten gewond geraakt. Drie van hen moesten behandeld worden in het ziekenhuis, zo heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Ongeveer 20.000 demonstranten hebben zaterdag in Berlijn geprotesteerd omdat ze de coronamaatregelen van de Duitse overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden. De manifestanten hekelden onder meer de voorschriften over het gebruik van mondmaskers.

De manifestatie moest normaal gezien aan de Brandenburger Tor worden ontbonden, maar heel wat deelnemers wilden aan het eind van de protestmars niet weggaan. De politie ontbond dan maar zelf de betoging. Die beslissing werd ook genomen omdat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Veel aanwezige demonstranten droegen geen mondmasker of hielden zich niet aan de richtlijnen rond sociale afstand.

De Berlijnse politie had eerder al gesteld dat de organisator van de protestmars zich moet verantwoorden voor het feit dat de coronaregels werden overtreden. Mogelijk wordt hij strafrechtelijk vervolgd. Ook vanuit de Duitse regering klonk kritiek op het gedrag van de demonstranten.

Ongeveer 20.000 demonstranten hebben zaterdag in Berlijn geprotesteerd omdat ze de coronamaatregelen van de Duitse overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden. De manifestanten hekelden onder meer de voorschriften over het gebruik van mondmaskers. De manifestatie moest normaal gezien aan de Brandenburger Tor worden ontbonden, maar heel wat deelnemers wilden aan het eind van de protestmars niet weggaan. De politie ontbond dan maar zelf de betoging. Die beslissing werd ook genomen omdat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Veel aanwezige demonstranten droegen geen mondmasker of hielden zich niet aan de richtlijnen rond sociale afstand. De Berlijnse politie had eerder al gesteld dat de organisator van de protestmars zich moet verantwoorden voor het feit dat de coronaregels werden overtreden. Mogelijk wordt hij strafrechtelijk vervolgd. Ook vanuit de Duitse regering klonk kritiek op het gedrag van de demonstranten.