Acht jaar na verdwijning zijn 43 vermiste Mexicaanse studenten doodverklaard

Acht jaar nadat 43 studenten vermist raakten in de Mexicaanse deelstaat Guerrero, heeft de regering hen donderdag allemaal doodverklaard. “Alles wijst op deze trieste realiteit”, aldus staatssecretaris voor Mensenrechten Alejandro Encinas op een persconferentie.

Het nieuws werd voordien ook meegedeeld aan de familieleden van de studenten, in het bijzijn van president Andrés Manuel López Obrador. Tot nu toe had de Mexicaanse regering altijd beweerd dat ze zou blijven zoeken naar de vermiste studenten, in de veronderstelling dat ze nog in leven waren.

Op 26 november 2014 raakten 43 jonge mannen, die aan de lerarenopleiding studeerden in Ayotzinapa, vermist in de stad Iguala, terwijl ze reisden met gestolen bussen. Ze werden achtervolgd door corrupte politieagenten en naar verluidt om onduidelijke redenen overgedragen aan een criminele bende.

Het onderzoek naar de verdwijning van de studenten wordt nog wel voortgezet. Een tijd geleden werd gezegd dat de lichamen waren verbrand op een vuilnisbelt, maar die versie werd later ingetrokken.