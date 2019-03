Acht doden door explosie in Colombia: regering en inheemse beweging beschuldigen elkaar

Inheemse verantwoordelijken spreken van een 'bloedbad' dat veroorzaakt werd door een explosief dat naar een woning in het reservaat werd geworpen.

De ontploffing gebeurde in de gemeente Dagua, in het departement Valle del Cauca. Minister van Defensie Guillermo Botero zegt dat de 'belangrijkste hypothese' is dat de slachtoffers een bom aan het maken waren om de Pan-Amerikaanse weg te saboteren, de weg die loopt van Vuurland in Argentinië tot Fairbanks in Alaska. De 'Panamericana' is al tien dagen deels geblokkeerd door manifestaties van inheemsen. Daarbij is het ook al tot gewelddadige confrontaties gekomen.

De inheemse beweging in het zuidwesten van Colombia protesteert tegen de regering van president Ivan Duque, omdat die akkoorden die gesloten werden onder zijn voorganger Juan Manuel Santos niet respecteert. De oorspronkelijke bewoners van het land verwerpen Botero's verklaringen.

'We veroordelen de aanklachten en de stigmatisering door de nationale regering, met de minister van Defensie op kop. Hij heeft zich uitgesproken, onverantwoordelijk en ongefundeerd, over de omstandigheden waarin inwoners en leden van de inheemse wacht zijn omgekomen', zegt de Nationale Inheemse Organisatie van Colombia (Onic) in een persbericht.

De inheemsen betogen om respect te eisen voor de akkoorden uit 2016. Die gaan over de toewijzing van ancestrale gronden, de veiligheid in hun gebieden, het recht om geraadpleegd te worden voor mijnbouwprojecten, en landbouwhervormingen. De afspraken zijn onderdeel van het vredesakkoord dat werd bereikt met de linkse Farc-guerilla. Ook protesteren ze tegen het geweld in hun gebieden, waarbij al verschillende inheemse leiders zijn vermoord.

Volgens de ombudsman van Colombia, die verantwoordelijk is voor de bescherming van de mensenrechten in Colombia, zijn er tussen januari 2016 en februari 462 leiders en mensenrechtenactivisten vermoord in Colombia, onder wie inheemsen. Na de ontploffing donderdag doken er al verschillende versies op van de feiten. De ene sprak van een mijnongeval, de andere van geknoei met een explosief poeder.